Udvider igen - kan Heartland bevare sin sjæl?

Mangler i den intime havefest-stemning der var i det første år?

- Nej, det er jo ikke en stor åben plads, det er jo mindre rum. Der er noget ovre i skoven, der er sit eget, der er noget her, der er sit eget, og det der var de første år er der jo stadigvæk som lidt sit eget rum. På den måde synes jeg faktisk at man formår at bevare intimiteten, siger Louise Lundstrøm om festivalpladsens indretning.

En festival i forandring

Selvom intimiteten stadig opleves blandt gæsterne, er der sket en forandring siden 2016. For eksempel er der kommet flere scener til i årenes løb.

- Jeg var her det første år festivalen startede, og der var der to scener, så vi placerede os sådan, at vi kunne se den ene scene, og så kunne vi vende os og se den anden scene. Nu kommer jeg så her igen og kan jo godt se, at det er kæmpestort. Så det glæder vi os meget til, siger Hanne Reinhold Piekut, der også gæstede festivalen i 2016.