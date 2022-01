Underskriften er sat: Fyns billigste villa solgt

- Vi har haft frygtelig mange henvendelser, og det har været en blandet publikumsskare, der har været for at se på huset, siger Martin Madsen.

Her har henvendelserne både været fra udefrakommende og lokale på Fyn. Men til sidst var der dog en køber:



- Og det er lokale i den her omgang, siger Martin Madsen.

Det er ifølge ejendomsmæglerselskabet en villa, hvor ejerne ikke skal være bange for at "smøge ærmerne op" for at gøre huset klar til at bo i.