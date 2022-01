Unge filmer og deler sammenstød på trafikeret vej: Nu efterforsker politiet sagen

- Det er vanvittig farligt jo. Du ser den ikke, når du kommer mod keglen, fordi den ligger med bagsiden opad. Der er ikke nogen reflekser på eller noget. Du brager lige ind i den, og når det så er rigtig mørkt - også selvom du har lys på bilen. For det ligger man jo ikke mærke til, siger Bent Nørregaard Frantzen.

Hvis nogen siger drengestreger - hvad siger du så?

- Jeg tænker, at sandsynligheden er stor, for at det kan være drengestreger. Der sker jo ikke så meget i disse tider, så jeg tænker, at der er nogen, der har tænkt, at de skal ud for at drille lidt rundt omkring og få lavet noget ballade af en eller anden art, siger Bent Nørregaard Frantzen.