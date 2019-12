Unge kunstnere i Faaborg: - Nogle af dem er blevet solgt

Hvis man går ned gennem Faaborg by og åbner døren til Levins Hus i disse dage, vil man få øje på mange farvestrålende kunstværker på væggene. Det særlige ved dem er, at de er lavet af lokale og unge kunstnere.

Ni unge faaborggensere fra byens ungdsomskunstklub UART har nemlig været særdeles flittige med maling, pensler, blyanter og kameraer. Alle værkerne er blevet samlet til en udstilling.

- Der er både fotografier, malerier og tegniner. Og hver gang man kigger på det, så bliver man sådan lidt: Gud, wow, siger Anne Søby Poulsen, der er en af de unge udstillere, der til dagligt går på gymnasiet.

Potentiale i Faaborg

De unge kunstnere har siden onsdag kunnet vise sine kunstværker frem i Levins Hus.

- Herude i den her smalle gang, der fik vi lige proppet nogle forskellige tegninger ind, fortæller Anna Søby Poulsen, mens hun viser rundt.

Hun glæder sig over, at det er hendes kunst, der hænger på de hvide vægge.

Et af de mange værker lavet af de unge kunstnere i Levins Hus. Foto: Marie Liuise Florival Andersen

- Jeg synes bare, at det er virkelig dejligt, fordi de bekræfter os lidt i, at Faaborg har noget potentiale, og at der er mulighed for at gøre sådan noget her, siger hun.

De unge kunstnere blev spurgt, om de havde lyst til at afholde en udstilling, og hurtigt havde Ida Lejre Dyreborg, som går i folkeskole, og Anna Søby Poulsen samlet en flok, som var klar til at hjælpe til.

Med udstillingen blive de unge talenter set af borgerne i Faaborg, og ifølge Anne Søby Poulsen er der et godt miljø i byen for kunsten og kunstnere.

- Der er et kunstnermiljø i Faaborg, synes jeg. Der er særligt mange voksne og ældre kunstnere, som tit udstiller noget, og der er også en del små gallerier rundt omkring, men der er bare også så mange unge talenter, som fortjener at få noget anerkendelse. Det har der været mulighed for her, nikker hun.

Vrimler med amatører

Ida Lejre Dyreborg og Anna Søby Poulsen går rundt mellem alle malerierne i Levins Hus. Det er sjovt for dem at se deres værker hænge på væggene.

- Jeg har altid malet, lige siden, jeg var lille. Så det er noget, der ligger mig meget nært i mit hjerte, kan man vel godt sige, siger Ida Lejre Dyreborg og peger på malerierne.

Der er ungdomsskolens kunstklub UART, der har produceret de to unge kunsttalenter, og den lokale kunstner Oliver Streich, som er lærer i klubben, er stolt af de unge talenter.

- Der har altid være dygtige profesionelle og dygtige amatører i den her by. Det vrimler faktisk med amatører, men at der nu også kommer en hel flok unge, kreative, stærke kunstnere til, det er helt forrygende, siger han.

Kunstlærer Oliver Streich er stolt af de unge kunsttalenter, der selv har været med til at tage initiativet. Foto: Marie Louise Florival Andersen

Kunstklubben rummer unge fra 9. klasse til 3.g, og Oliver Streich er imponeret over deres engagement.

- Det her er jo kun kommet i stand, fordi de unge også gerne selv vil. Det er ikke mig, der bestemmer, at vi skal udstille, forklarer han.

Blod på tanden

Udstillingen er blevet taget godt imod af borgerne i Faaborg, som er nysgerrige på, hvad de unge har lavet.

- Det er virkelig dejligt, at folk kommer ind ad døren, fordi de lige går rundt i byen og har lyst til at komme og se, hvad der sker, siger Anna Søby Poulsen.

Udstillingen kører indtil søndag, hvor Levins Hus holder åbent for de mange kunstværker fra 11 til 14. Og klubbens første udstilling har givet blod på tanden til mere for de unge kunstnere.

- Nogle af dem er blevet solgt, og der har været nogen, der gerne vil købe nogle af billederne. Og så er der nok også bare noget, der skal med hjem igen. Men det kan da godt være, at vi ville prøve at holde en udstilling igen på et andet tidspunkt. Nu har vi prøvet det i hvert fald, smiler Anna Søby Poulsen.