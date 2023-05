Unges grænseoverskridende adfærd lukker bibliotek

Lokale unges grænseoverskridende adfærd tvinger nu Faaborg-Midtfyn Kommune til at lukke Ringe Bibliotek i den selvbetjente åbningstid i weekenden.

Det skriver Faaborg-Midtfyn Bibliotekterne i en nyhed på sin hjemmeside.

Normalt har Ringe Bibliotek åbent alle ugens dage til klokken 22, men de næste to uger vil man i weekenden ikke kunne lukke sig selv ind med sit sundhedskort efter bibliotekets personale er gået klokken 17.

- Der er en gruppe lokale unge der jævnligt opholder sig på biblioteket, som ikke kan finde ud af at overholde bibliotekets ordensregler” udtaler Birthe Mogensen, som er biblioteksleder for de 4 biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bibliotekslederen ærger sig over den indskrænkelse, som lukningen vil betyde for de almindelige borgere, men henviser til at den sker af hensyn til deres egen tryghed.