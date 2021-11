Usædvanlig sag: 25-årig idømt fængsel for besiddelse af attrapvåben - troede selv, det var ægte

Men under afhøringerne var det kommet frem, at fynboen havde anskaffet sig våbnet i den tro, at der var tale om et rigtigt gevær.

- Så han er blevet dømt for forsøg på besiddelse af et funktionsdueligt gevær. Dermed bliver han dømt for den onde vilje – eller for forsæt, som det hedder, siger anklageren.

Retten har ikke specificeret, om man har behandlet sagen, som var det et rigtigt gevær. Men udgangspunkt for straf for at besidde et funktionsdueligt våben, som det hedder, ligger mellem to år og tre måneder og to år og seks måneder.



- Det er ikke noget, jeg har været ude for før. Det er en speciel situation, siger Andreas Dahl.



Tip ledte til anholdelse

Mandens lejlighed blev ransaget, efter politiet havde modtaget et tip fra en borger. Det førte til anholdelsen af den 25-årige den 8. september 2021. Han blev varetægtsfængslet dagen efter.

Politiet havde ved fundet af geværet troet, at der var tale om et rigtigt våben. Manden forklarede efter anholdelsen, at han havde anskaffet sig det i forbindelse med en konflikt.