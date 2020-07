Usædvanligt syn: Fem storke landet i Ringe

Ikke ofte kan man spotte en stork på Fyn, men Anja Rasmussen så alligevel hele fem styks ved sin herregård lidt uden for Ringe by.

- Storkene hyggede sig på græsplænen bag den store hovedbygning og fløj derefter op på tagene. Til sidst tog de plads på hovedbygningens tag og skorstene for at hvile, fortæller Anja Rasmussen.

Ifølge formand for storkene.dk, Jess Frederiksen, er det sjældent, at storkene lander på Fyn. Fem storke på samme tag må derfor være ekstra særligt.

Tilbage på Nordfyn

I 1964 forsvandt storken som ynglefugl fra Fyn, da den fløj fra reden på Solbakkegård i Næsby, men tidligere i år slog en stork sig ned ved Bogense for første gang i 56 år. Derfor byggede Hans Skov en storkerede på toppen af Oregaard.

- Jeg vil ikke afvise, at det her kan blive det første fynske sted med storke i over 50 år. Og jeg tror, at der kan komme flere til, understreger den garvede redebygger Hans Skov.

Dem fem storke på Anja Rasmussens tage blev dog ikke siddende længe. Måske er de på vej nordpå til redden på Oregaard.

- Her til morgen er de fløjet videre på deres færd, siger Anja Rasmussen.

Det anslås, at der i år er syv ynglende storkepar i Danmark.