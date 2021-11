Valgfolkefest i Faaborg-Midtfyn: Se hele ungedebatten

Især spørgsmålet om ladestandere til elbiler i kommunen var oppe og vende. For faktum er, at Faaborg-Midtfyn Kommune er den kommune på landsplan, hvor der er færrest offentlige ladestandere til elbiler per 1.000 indbygger. I alt er der 0,04 ladestandere per 1.000 indbyggere, hvilket er væsentligt lavere end landsgennemsnittet på 0,7.

På nuværende tidspunkt spænder lovgivningen ben for, at kommunen selv kan skride til værks. Som det ser ud lige nu, har kommuner ikke hjemmel til at medfinansiere offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur. Men fra næste år skal ny lovgivning gøre det muligt at være medfinansierende som kommune, og derfor spår den nuværende borgmester også, at det bliver et emne, der kommer til at stå højt på dagsordenen.