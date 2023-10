Vandet trænger ind i Stines butikscafé: Men hun er mere bekymret for bådene udenfor

- Der er faktisk ikke rigtig nogen her, der ved, hvad vi kan forvente.

Sådan lyder ordene, da TV 2 Fyn fredag aften møder Stine Mjaaland, som er iført pandelampe og lange gummistøvler, mens hun holder øje med vandet, der stiger på gulvet indenfor i hendes butikscafé Vandkanten i Falsled.

Døren er ellers barrikaderet med både sandsække og plastik. Men det er altså ikke nok.

- Der kommer mere vand, end vi har set nogensinde, siger Stine Mjaaland.

Hjælp fra naboer, gæster og uventet kant

I sine otte år i Falsled har hun ikke oplevet noget lignende.

- Og langt størstedelen af dem jeg kender, som har boet her meget længere end mig, de siger også: 'Dét har vi ikke set før', fortæller hun.

Op til stormfloden har Stine Mjaaland, som så mange andre berørte fynboer, gjort meget for at sikre butikken.

På en bund af europa-paller står alt fra stole og borde til køleskabe og frysere stablet op i 45 centimeters højde for at beskytte mod vandet. Og det har Stine Mjaaland haft opbakning til at få klaret.

- Det har været ved hjælp af både vidunderlige naboer, gæster og andre folk, jeg ikke havde regnet med, fortæller hun.

Kan bare vente

Med inventaret stakket op og facaden pakket ind, må Stine Mjaaland herfra blot se til, hvordan naturen går sin gang.

- Vi kan ikke gøre andet end at vente, konstaterer hun.

Da TV 2 Fyn taler med hende fredag aften ved 19.30-tiden, sætter hun sin lid til, at europa-pallerne kan hjælpe med at begrænse konsekvenserne af vandet i butikken.

- Alle mine elektriske møbler, elkabler og sådan noget er ude af fare, medmindre vi når over 45 centimeter indenfor - og det tror jeg simpelthen ikke på, vi gør, siger Stine Mjaaland.

- Men konsekvensen bliver et enormt oprydningsarbejde.

Mere bekymret for bådene udenfor

Mens opstablingen indenfor giver Stine Mjaaland en vis ro i maven - hvis man ser bort fra det foruroligende i, at vandet hæver sig på steder, det ikke burde være - så går mange af hendes bekymringer til de både, der ligger ud for Vandkanten.

- Jeg er mere bekymret for konsekvensen for de skibe herude på havnen, som måske ikke rigtig er lykkedes med fortøjningerne og smadrer hinanden.

Hun peger ud i mørket og fortsætter:

- Jeg kan se, der ligger nogen derude nu, som bumper ind i hinanden, siger Stine Mjaaland, der også er bekymret for sit bindingsværkshus fra år 1730, der ligger nær butikken og trues af vandmasserne.

Fyns Politi til bådejere: - Det er for farligt

Selvom man måtte have et brændende ønske om at redde en båd eller et skib, man har kært, så skal man under ingen omstændigheder forsøge på det.

- Det kan vi ikke tillade længere.

Sådan sagde vagtchefen hos Fyns Politi tidligere fredag aften til TV 2 Fyn.

- Det er simpelthen for farligt. Det er mørkt, blæsten er taget til, og det samme er vandstanden, siger Kenneth Taanquist.

Fyns Politi har fredag aften afvist flere fynboer, der ville ud til deres både i vandmasserne.

Ligesom man aftenen igennem flere gange har måtte understrege, at det kan være livsfarligt at bevæge sig udenfor.