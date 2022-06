Varmt køleskab og mug i fryseren: Pizzeria får sur smiley

Fødevarestyrelsen havde nok at se til, da de den 10. juni var forbi King Pizza og Burger i Ringe til kontrol.

Her fandt de både et køleskab, der var for varmt, skimmel i fryseren og støv i brødbeholderen, og derfor har virksomheden nu fået en sur smiley.

- Det er ikke særlig sjovt. Det er ikke noget vi praler med, og det er virkelig surt, siger indehaver Ugur Diken.

I kontrolrapporten står der blandt andet, at der i et køleskab blev målt en temperatur på 13 grader. Her opbevarede pizzeriaet pepperoni, salatost, bacon, æg, ost til burgere og en liter åbnet fløde, hvoraf flere af fødevarerne er mærket med en opbevaringstemperatur på fem grader.

Ifølge Ugur Diken skyldtes den høje temperatur, at der var travlt i pizzeriaet, og at medarbejderne derfor ikke altid fik kontrolleret, at køleskabet var lukket ordentligt.

Mug og skimmel i fryser og køleskab

Udover køleskabet med for høj temperatur, blev der også fundet ”grøn, behåret skimmellignende vækst” i et andet køleskab og i en fryser.

I fryseren blev den skimmellignende vækst fundet i toppen, hvor fryseren åbnes. Her opbevarer King Pizza og Burger kebab, kylling og rejer, og nogle af pakkerne har brudt emballage.

I køleskabet med mug opbevarer virksomheden blandt andet uåbnede pakker med pepperoni, skiveskåret bacon, æg og fløde, og den skimmellignende vækst blev fundet på hylderne.

Derudover fandt fødevarestyrelsen også en beholder, der bliver brugt til opbevaring af poser med burgerboller, hvor der var ”sort/grønne støvbelægninger i kanterne på indersiden af beholderen”.

Rapport hænger i vinduet

Kontrolbesøget har medført en sur smiley, en bøde på 5.000 kroner og to gebyrbelagte, opfølgende kontroller. Selvom indehaver Ugur Diken er ærgerlig over den sure smiley, så vil han ikke skjule den for sine kunder, og den hænger derfor fremme i vinduet, så alle kan se den.

Ugur Diken har nu aftalt med fødevarestyrelsen, at de kommer på besøg hurtigt, så han kan vise, at de har rettet op på deres fejl.

- Vi har lært af vores fejl, og vi lavede om på tingene den dag fødevarestyrelsen var forbi. Jeg er ikke stolt af den sure smiley, men den går ikke ud over vores gode humør og gode energi i butikken, siger indehaveren.

Udover bøden for den dårlige hygiejne, har virksomheden også fået en bøde på 5.000 kroner, da de ikke kunne fremvise dokumentation for deres lovpligtige egenkontrol, hvor de løbende skal sikre, at produkterne de sælger er i orden.