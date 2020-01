Venstre-profil får fornyet opbakning

Venstres Jane Heitmann er blevet genvalgt som Folketingskandidat i Assens-Kredsen, oplyser Laura Greve Andersen, som kredsformand for Venstre i Assens.

Genvalget glæder den 51-årige politiker:

- Jeg glæder mig i dén grad til at fortsætte mit arbejde for Assens og for Fyn. Der venter store opgaver, som regeringen skal holdes op på, blandt andet omkring retfærdig kommunal udligning, udvidelse af E 20 og fremtidens lægedækning på Fyn, siger Jane Heitmann.

Jane Heitmann har været kredsens kandidat siden 2009 og blev valgt ind i Folketinget første gang ved valget i 2011.

I øjeblikket er hun formand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd og næstformand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd, 2015-2019. Hun er desuden Venstres ældreordfører.

Jane Heitmann sad desuden i mange år i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor hun blev valgt ind i 2006.

