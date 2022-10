Vinhøsten på Fyn er helt anderledes i år

Vinhøsten på Fyn tegner særdeles godt i år.

På halvøen Horne Land ved Faaborg ser vinavler Leif Ganderup frem til en anderledes god vinhøst i 2022 efter et par knap så gode år.

- Det har faktisk været rigtig godt. Vi skal ikke klage i år. Det synes jeg ikke, siger Leif Ganderup, der ejer Kimesbjerggård Vingård.

Langvarig tørke

Vingården mærkede sidste år følgerne af et koldt forår og en kølig sommer, men sådan har det ikke været i år med rekordhøj varme og lange perioder uden regn.

- Der er altid nogle ting, man kan pege på, og som man gerne ville have gjort lidt bedre. Tørken i sommer var lige lang nok, siger Leif Ganderup.

På grund af det varme, tørre sommervejr risikerede druerne også at blive ramt af svamp.

De gamle vinstokke klarede tørken, men de lidt yngre havde sværere ved det, fordi meldug giver udfordringer på nogle af sorterne.

- Halvdelen af sæsonen i år har været farlig, fordi meldug kommer, når der er højt og flot vejr, og der så pludselig kommer en byge, forklarer Leif Ganderup.

Venter med at høste til weekenden

Derfor har vinavleren haft travlt med at fjerne druer, der var i fare for at blive ramt af svamp. Men den fynske vinavler klarede den, og nu ser høsten ud til at blive rigtig fin.

Vinavleren venter dog lige nogle dage med at høste druerne.

- Det er lige tidligt nok, så vi venter til på lørdag, men så går vi også i gang, siger Leif Ganderup.