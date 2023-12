Vivi lå og sov - pludselig væltede et træ ned over hovedet på hende

Dan tænkte, da han var kommet til sig selv igen, at det måtte være et træ, der var væltet. Han løb derfor ud i haven for at kigge, og ganske rigtigt - der lå et væltet træ ned i husets tag.



- Så blev jeg ked af det, for så ramte tanker som, hvad der kunne være sket. Man forestiller sig slet ikke, at det her kan ske, fortæller Dan Udsen.

Nu er forskrækkelsen begyndt at lægge sig, og parret sidder tilbage med en lettelse over, at det ikke gik værre for sig, end det gjorde.

De håber, at julefreden alligevel kan nå at sænke sig.