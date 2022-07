Voldsom brand i bygning: Omkringboende opfordres til at lukke døre og vinduer

En voldsom brand har søndag eftermiddag ramt et hus på Tvevadgyden 5 i Ferritslev.

Vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad oplyser, at politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 15.28.

- Der er ild i garagen, og brandvæsnet var hurtigt fremme og i gang med slukningsarbejdet, siger Milan Seyfabad.

I forbindelse med slukningsarbejdet har politiet afspærret Tvevadgyden og tilkørslen fra Ørbækvej.

Røgen går ud over marken

Derudover opfordres beborere i de omkringliggende huse til at lukke døre og vinduer, for at undgå at røgen fra bygningsbranden trænger ind i andre huse.

- Vi er heldige med vindretningen, for røgen går ud over den omkringliggende mark, så vi er ikke bekymrede, siger vagtchefen.

Vagtchefen fortæller desuden, at der ikke er nogen tilskadekomne personer ved branden.

Brandvæsnet er stadig i gang med slukningsarbejdet. Ifølge vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad er man stadig ved at undersøge årsagen til bygningsbranden.