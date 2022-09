Voldsom brand under kontrol: - Evakuerede borgere kan snart vende hjem

En brand i en industribygning uden for Fangel onsdag aften var så voldsom, at flere naboer blev evakueret.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Bjarne Tykgaard til TV 2 Fyn.

Kort før klokken 22.00 er branden dog under kontrol, og der er ikke længere fare for, at den spreder sig.

- De evakuerede borgere kan om kort tid vende tilbage til deres boligere, siger vagtchefen.

Overtændt bygning

Vagtchefen oplyser dog, at Dømmestrupvej fortsat vil være spærret for trafik.

- Vi er stadig ved stedet og arbejder, siger vagtchefen.

Efterslukningsarbejdet vil ifølge vagtchefen vare nogle timer endnu.

Årsagen til branden går der endnu længere tid, før politiet kender.

- Det har været en overtændt større bygning, så der går noget tid, før vi kan komme ind og undersøge årsagen, lyder det.

Vagtchefen oplyser også, at der for nuværende ikke er noget, der indikerer, at mennesker skulle være kommet til skade i branden.

Anmeldelsen om branden indløb til alarmcentralen 20.24.