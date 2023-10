I Faaborg er et essentielt værn mod stormfloden punkteret. Det skriver fyens.dk.

For luften er gået ud af en del af den lange orange watertube, der skal skærme mod, at vandet trænger ind i Faaborgs gader.

Fyens.dk skriver, at lækagen er sket på den del af watertuben, der løber mellem roklubben og havnebadet, og at et stykke af watertuben er på vej ud i havet.

Beredskabsstyrelsen arbejder på at finde andre løsninger for at holde vandet ude.