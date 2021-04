William fra juniorbagedysten: - Det var en kæmpe oplevelse, selvom jeg røg ud

En lidt rodet, men velsmagende gang S'mores og en smuk bærtærte blev den 14-årige fynbo William de Claville Wang Hansens sidste bagværk i DR 1-programmet "Den store juniorbagedyst". Lørdag røg han ud i tredje program.

Jeg tænker egentlig ikke så meget over, at jeg røg ud, for det værste er, at man ikke skal være med i fællesskabet William de Claville Wang Hansen, bagedystdeltager

Alligevel var der både hjemmelavede, fyldte chokolader og flødeboller på bordet til hans fødselsdag i weekenden. For det unge bagetalent bliver ved med at eksperimentere med desserterne.

- Det har været en stor oplevelse, også selvom jeg røg ud. Jeg tænker egentlig ikke så meget over, at jeg røg ud, for det værste er, at man ikke skal være med i fællesskabet, siger William de Claville Wang Hansen dagen efter programmet.

Rart at slutte godt

Den unge bageentusiast fra Vester Åby meldte sig til programmet på opfordring af en lærer fra hans skole.

- Jeg tænkte, at det kunne være lidt sjovt, fordi jeg godt kan lide at lave desserter. Og så har jeg set alle afsnit af "Den store bagedyst", siger William de Claville Wang Hansen.

Med en arm i gips i de første to afsnit har han bagt sig gennem dommerne Katrine Foged Thomsen og Markus Grigos udfordringer.

Lørdag fik han en sidsteplads i den hemmelige udfodring, hvor deltagerne skulle lave Markus Grigos version af den amerikanske dessert S'mores. Den bestod af cookies, hjemmelavede skumfiduser og en hindbærkompot. Det lykkedes dog ikke helt for William de Claville Wang Hansen.

- Når man står der i teltet, så vil man gerne lige være lidt hurtigere end de andre, så det gik lidt galt, da jeg glemte at veje dejen af, griner han.

Wiliams S'mores kom ikke til at se helt ud, som de skulle. Men han fik ros for smagen. Foto: DR

TIl gengæld fik han stor ros for sit mesterværk af de to dommere.

- Det var fedt. Rart at slutte på noget, der ikke var fuldstændig til grin.

En helt særlig oplevelse

Fynboen føler, at han har fået en masse ud af at være med i bageprogrammet.

Jeg har fået rigtig mange beskeder over Instagram. Fra folk, der skriver, at de hepper med derhjemme, og at de håber, jeg går videre og sådan William de Claville Wang Hansen, bagedystdeltager

- Det har givet mig, at jeg skal lære at læse opskriften ordentligt igennem, ler han.

Den unge bager fortæller at særligt fællesskabet med de andre deltagere har fået stor betydning for ham og stadig har det over et halvt år efter optagelserne.

- Vi holder stadig kontakt gennem en gruppe på Snapchat, hvor vi sender billeder af det, vi har lavet. Det er fedt, fordi vi deler samme interesse, siger han.

Efter programmet har han fået en helt særlig favoritdessert.

- Fyldte chokolader. Jeg så det på Youtube og tænkte, at dét skulle jeg prøve, og så lykkedes det bare. Det bedste er at slå dem ud af formen, det er så tilfredsstillende. Det er faktisk endnu sjovere end at bage, siger han.

Søde beskeder

Når man deltager i et program i bedste sendetid, kan det ikke undgås, at man bliver et navn og et ansigt, danskerne genkender. På Instagram lægger det unge talent billeder op af de chokolader og andre desserter, han laver i køkkenet.

- Jeg har fået rigtig mange beskeder over Instagram fra folk, der skriver, at de hepper med derhjemme, og at de håber, jeg går videre og sådan, siger William de Claville Wang Hansen.

Den seneste tid har der især på TV 2 været et stort fokus på tonen på sociale medier, der kan blive hård. Men det har han ikke oplevet.

- Folk har været rigtig søde.

Derfor bliver han også ved med at bruge tid på desserterne.

- Helt sikkert, understreger han.