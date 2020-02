Udbygger varmeanlæg ved Facebook: Grøn varme til 12.000 fynske hjem

Om to måneder løber der grøn varme i rørene hos næsten 7.000 fynske hjem. Fjernvarme Fyn indvier til maj det nye store anlæg ved Tietgenbyen, som kan udnytte overskudsvarmen fra Facebooks datacenter.

Derudover har politikerne i By- og Kulturudvalget i Odense Kommune sagt ja til energiselskabets yderligere planer om at udbygge varmepumpeanlægget for 130 millioner kroner.

Vi har en helt unik mulighed for at installere ny teknologi på et datacenter af den her størrelse faktisk for første gang nogensinde på verdensplan Peter Münster, kommunikationschef i Norden hos FaceBook

Med den ekstra udbygning vil i alt 12.000 husstande få grøn fjernvarme fra varmepumpeanlægget. Anlægget bliver det største af sin art i landet.

- Vi har en helt unik mulighed for at installere ny teknologi på et datacenter af den her størrelse - faktisk for første gang nogensinde på verdensplan, siger Facebooks kommunikationschef i Norden, Peter Münster.

Varmepumpeanlægget bliver udbygget i forlængelse af Tietgenbyens varmecentral. Det får nye eldrevne varmepumper og betyder, at Fjernvarme Fyn kan udnytte mere overskudsvarme fra Facebook og få erfaringer med energioptag fra luften.

Det lyserøde rør indeholder det varme vand, der kommer ind i rør under jorden fra FaceBooks datacenter. Det varmes op til 70 grader og sendes ud til forbrugerne i det mørkerøde rør. Foto: Michel Bondo

Den nye udbygning går i drift ved årsskiftet. Planen er senere at opstille energioptagere, der også kan udnytte luft som varmekilde. Det er blæsere, der tager energi ud af luften og som kommer til at stå på marken over for den nye varmecentral.

- Vi skal have nogle erfaringer med det her. Nu undersøger vi det og sætter det i drift. Så får vi erfaringer, så vi kan være med til at udbrede varmepumper i hele det danske energisystem og vise andre, hvordan det kan lade sig gøre, fortæller udviklingschef i Fjernvarme Fyn Kim Winther.

For forbrugerne påvirker det ikke prisen på fjernvarme, blandt andet fordi Facebook stiller overskudsvarmen til rådighed gratis.

Det er primært forbrugerne i lokalområdet, som vil få den grønne varme i radiotorerne. Det gælder blandt andre Allan Donsager på Væbnerhatten.

- Jeg synes, det er en god idé at bruge overskudsvarmen til noget fornuftigt, mener han.

Fjernvarme Fyn har sat sig et mål om reducere CO2 og udfase sit kulfyrede anlæg senest i 2025. Derfor investerer energiselskabet i anlæg med varmepumper og elkedler for at udnytte flere grønne energikilder. Det kan også være spildevand og kølevand fra kraftværket.

- Det, at vi kan udnytte overskudsvarmen fra Facebook, er en god energikilde, som gør, at vi kan lave et fonuftigt projekt, som ikke kommer til at påvirke varmeforbrugerne økonomisk, siger Kim Winther.

Fornuftig forretning

Kigger man på regnestykket for samfundsøkonomien i projektet, viser beregningerne et overskud på 70 millioner kroner over en 20-årig periode.

Den samlede emission af CO2 hos Fjernvarme Fyn reduceres med 100.000 ton af den samlede udledning på cirka 500.000 ton årligt.

- Det er en stor investering, men det er en fornuftig forretning. Vi får varmen gratis fra Facebook, og vi fortrænger en dyrere og sortere produktion ovre fra Fynsværket, siger Kim Winther.

Facebokk er ikke den eneste techgigant, der bygger i Danmark. Apple er i gang med at bygge et datacenter i Viborg, og Google bygger et datacenter i Fredericia. På Fyn har man som de første udnyttet overskudsvarmen fra Facebooks servere.

Besøgscenteret ved det nye anlæg i Tietgenbyen har allerede haft besøg af både kinesere, amerikanere og europæere fra branchen, som er interesserede i at se, hvad der er lykkedes på Fyn.