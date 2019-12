Krammede træer og mediterede i naturen: Her er deltagerne fra eksperiment i dag

- Da jeg kom tilbage fra eksperimentet, fik jeg tid til at tænke.

Ordene kommer fra Lukas Madsen, mens han spadserer langs en cykelsti nær sit hjem i Haarby.

Det er en sen oktobereftermiddag i 2018.

- Det gik op for mig, at hvis jeg virkelig skal være glad, så skal jeg ikke være et sted, hvor jeg slæber mig igennem og har det pisse hårdt. Så jeg tog beslutningen om at droppe ud af gymnasiet.

Fjorten dage forinden var Lukas Madsen vendt hjem fra fire dages ophold i naturen, hvor han sammen med tre andre unge fynboer havde prøvet naturterapi på egen krop.

Da eksperimentet startede, var han gymnasieelev. Nu var det fortid.

- Selvom jeg dropper ud af gymnasiet, kan jeg sagtens blive til noget. Det skal sgu nok gå, siger han, før rulleteksterne løber over skærmen i janaur 2019.

45 procent var dagligt stressede

Eksperimentet blev sat i værk af TV 2/Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, fordi statistikkerne år efter år havde vist de samme kedelige tal: Antallet af stressede unge var stødt stigende.

På Fyn drejede det sig om over 45 procent af de 18 til 29-årige fynboer, der dagligt følte sig stressede. Det fremgik af rapporten Syddanskernes Liv 2018.

For at finde en mulig løsning på problemet, besluttede Bemærk sig for at teste naturterapi, der har gået sejrsgang i Sverige.

Her er naturterapi en accepteret del af sundhedsvæsnet, og rammes man af stress, kan lægens ordinering lige så vel være ophold på en svensk ødegård i naturskønne omgivelser som medicin og terapi.

- Naturen har et kæmpe potentiale, som jeg ikke forstår, vi ikke udnytter, siger Simon Høegmark.

Han er naturterapeut og ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet. Med andre ord forsker han i, hvordan naturen kan bruges så effiktivt som muligt som middel mod stress.

Sammen med sin samarbejdspartner Sigurd Hartvig guidede han de fire unge gennem eksperimentet sidste år.

Fandt modet til at flytte til udlandet

Et år efter eksperimentet har TV 2/Fyn igen mødt de fire deltagere.

For var det hele mest af alt en hyggelig skovtur, eller har eksperimentet hjulpet dem på den lange bane?

- Eksperimentet har gjort noget for mig, siger 20-årige Signe Skovsted.

Siden opholdet i naturen har hun afsluttet gymnasiet og er flyttet hjemmefra - til Schweinfurt i Tyskland.

- Det var lidt skørt i starten. Det kommer man ikke udenom. Men jeg kan jo bruge de ting, vi lærte, siger hun med reference til nogle af de øvelser, som deltagerne blev udsat for under eksperimentet.

Her skulle de blandt andet gå stillegang, øve Cigong, kramme træer og lave bodyscanning.

- Eksperimentet har gjort, at jeg har turde komme ud i nogle større ting. Som for eksempel overhovedet at overveje at flytte til Tyskland og så rent faktisk gøre det, siger Signe Skovsted.

21-årige Cecilie Kristiansen er enig. Siden eksperimentet har hun også færdiggjort gymnasiet, hun er flyttet til Odense sammen med en veninde og har fået et job og en kæreste.

- Nogle gange ville jeg bare ønske, jeg kunne tage tilbage, så man lige kunne nulstille kroppen igen, siger hun.

Nu bor hun med en veninde i Odense, hvor det er svært at bruge redskaberne i praksis, fortæller hun.

- Jeg gør det så meget, jeg kan, men det var nemmere, da jeg boede nærmere naturen. Nu er det mest meditations- og åndedrætsøvelserne, jeg bruger, når jeg husker det, siger hun.

- En gave for livet

Ida Nonnemann færdiggjorde ligeledes gymnasiet, da hun vendte tilbage fra eksperimentet. Siden har hun blandt andet været au pair i Luxemborg.

- Det var ikke sådan, at jeg kom hjem fra eksperimentet og sagde: "Nu er jeg fikset", men det har været et helt vildt godt værktøj for mig, siger hun.

- Det har været et springbræt til at ændre måden, jeg tænker på og tilgangen til min hverdag. Og jeg bruger stadig åndedrætsøvelser og Cigong, når jeg har mulighed for det.

Tilbagemeldingerne glæder naturterapeut Simon Høegmark. Sammen med en samarbejdspartner stod han for at tilrettelægge øvelserne under eksperimentet.

- Jeg er virkelig glad for at høre, at de stadig kan bruge nogle af redskaberne. Bare det at få en forståelse for, hvordan man tackler de svære, pressede situationer gør en kæmpe forskel. For de vil blive ved med at møde udfordringer i fremtiden, men med eksperimentet har de fået en gave for livet, siger han.

Stress stadig et stort problem

Der er ikke lavet en rapport, der kan sammenlignes med Syddanskernes Liv 2018. Derfor er det ikke muligt at sige, om den gennemsnitlige procentdel af unge på Fyn, der føler sig stressede, er faldet eller steget.

Til gengæld har Statens Institut for Folkesundhed netop udgivet rapporten UNG19, der giver et indtryk af det nationale stress-niveau i målgruppen.

Ifølge rapporten udgør stress stadig et stigende problem for folkesundheden. Spørger man Simon Høegmark, glæder han sig over, at der det seneste år er kommet nye initiativer, der bygger på naturterapi.

- Branchen er eksploderet. Den bliver større og større inden for sundhedssektoren og erhvervslivet. Og jeg er idealist, så jeg synes, vi skal have mange flere på banen, Simon Høegmark.

- Hvis naturterapien bliver endnu mere udbredt, vil det medføre en større kærlighed til naturen. Det kan måske også få os til at passe bedre på den.

Simon Høegmarks egen ph.d. om naturterapi er færdig i 2021.

- Det har hjulpet mig, og det kan hjælpe mange andre

I Haarby er 21-årige Lukas Madsen stadig overbevist om, at det var den rigtige beslutning at droppe gymnasiet efter eksperimentet.

Siden opholdet i skoven har han prøvet forskellige studieretninger af. Blandt andet uddannelsen som anlægsgartner. Selvom det ikke holdt, har han det fint med at give det tid.

- Eksperimentet var en fantastisk oplevelse. Det fik mig til at kunne lytte til mit indre kompas, og det gør jeg stadig den dag i dag, siger han.

- Jeg er blevet mere sikker på mig selv, og jeg tror aldrig, jeg vil glemme de redskaber, vi fik med os. At de fire dage har haft så stor indflydelse på min fremtid. Det er helt vildt.

I løbet af det seneste år har han brugt mange af øvelserne fra eksperimentet. Nogle gange har han for eksempel mediteret i uger ad gangen.

Så selvom naturterapi og træ-kramning måske kan virke lidt skørt, er Lukas Madsen ikke i tvivl:

- Det har hjulpet mig, og det kan hjælpe mange andre mennesker. Det er jeg sikker på, siger han.

