Før var der konflikter og slagsmål - nu er der kæmpe fremskridt i OB

Holdkammeraten Gustav Grubbe er enig. Han kom til OB i sommeren 2022 og har oplevet, hvordan der tidligere har været mange interne problemer i truppen. Gennem de senere år har der været flere episoder, hvor spillere er kommet op at toppes på træningsbanen, og miljøet har i det hele taget været usundt. Nu er det bedre, mener Gustav Grubbe.

- I den tid, jeg har været her, har der været mange konflikter, der har taget fokus væk fra fodbold. Jeg tror, at vi er en trup, der er sammensat af mange unge spillere, der gerne vil lære og er motiverede for at komme ind på det her hold og lære af nogle af de få lidt ældre spillere, vi har. Så jeg synes, det er fedt, at vi har nogle ældre spillere, der kan give videre på den måde, siger Gustav Grubbe.

Feedback i stedet for slåskamp

I sommer var der hele 14 spillere, der forlod OB, og den store udskiftning i truppen har gavnet holdet, mener Grubbe og Paulsen.

- Jeg tror, vi var rigtig mange forskellige typer på holdet før. Det var lidt kaotisk. Der var måske mange, der ville det samme, men der havde forskellige syn på, hvordan vi kom derhen. Nu er vi alle sammen lidt mere afklaret med, hvad vi arbejder hen imod, og hvordan vi skal nå de mål. Så det er fedt at se, siger Gustav Grubbe.

For Bjørn Paulsen er der stor forskel på stemningen og kulturen i OB-truppen for et år siden og nu.

- Vi arbejder hele tiden på den og prøver at få den endnu stærkere, men jeg synes, man viser, at alle vil dø med støvlerne på nu, og også for hinanden. Alle er glade for hinanden og snakker sammen. Når der sker noget på banen, så er det ikke fordi, at der kommer en slåskamp, som der gjorde førhen. Der kommer konstruktiv feedback. Og det er det, man udvikler sig på, siger Bjørn Paulsen.