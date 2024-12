OB-boss taler ud om turbulens: - Jeg havde 22 spillere, der ville væk

Så selvom OB har kurs mod Superligaen, er der er nok at tænke over for både bestyrelsesformand Niels Thorborg, sportsdirektør Troels Bech og cheftræner Søren Krogh hen over julen.

De 45 scoringer i 18 kampe fortjener dog anerkendelse, for ingen andre hold i dansk fodbolds top har scoret lige så mange mål som OB dette efterår. Mange mål er scoret på dødbolde, hvilket er flot, men i det åbne spil savner man stadig at se en tydelig plan.

Defensivt har OB-holdet været skrøbeligt, hvilket 19 indkasserede mål vidner om. Kun seks gange har OB holdt modstanderen fra at score - seneste “clean sheet” blev leveret 30. august. OB er nu oppe på 10 kampe i træk med scoringer imod, og der er flere hold i divisionen, der er bedre end OB, når det kommer til at forsvare.

Bundniveuet har ganske enkelt været for lavt, og kun dårlig kvalitet fra modstanderne har gjort, at OB ikke har færre point. Kampene mod B.93 og Vendsyssel var eksempler på det.

Men, der er et men. For det første trækker det alvorligt ned, at OB led et skuffende nederlag i pokalturneringen mod Middelfart. For det andet - og det er mere alvorligt - har efteråret budt på en del spillemæssige udsving.

Kigger man på sejre, point og tabel, kan OB glæde sig over et fremragende efterår. De 45 point i 18 kampe er imponerende, og OB har udvist kynisme og vindermentalitet som et tophold. Det er godt gået, og OB har med 14 sejre i 18 kampe gjort alle pessimisters bekymringer om en bøvlet sæson til skamme. Resultatmæssigt er OB’s efterår i NordicBet Ligaen til et 12-tal. Kursen er sat mod Superligaen, og med et forspring på 14 point til Esbjerg på tredjepladsen må det ikke gå galt.

Når OB’s spillere og ledere sætter sig til det store julefrokostbord her i december, må det være med en blandet fornemmelse i kroppen. For selvom OB ligger suverænt på førstepladsen i NordicBet Ligaen ved vinterpausen, går det fynske hold på ferie efter et par svage præstationer i sæsonens sidste par kampe. 1-1 mod Vendsyssel og 3-3 mod B.93 var det skuffende udbytte af efterårets to sidste kamp, og de to point mod de to bundhold var ikke acceptable. Det var indsatsen heller ikke. Tværtimod var de to kampe en påmindelse om, at OB har et stykke vej til Superliga-niveau.

Trods førsteplads - OB har meget at gruble over i julemørket

Suveræn pointhøst

Sportsdirektøren glæder sig over, at OB overvintrer på en suveræn førsteplads i NordicBet Ligaen oven på et efterår, der har været spillemæssigt bøvlet men resultatmæssigt stærkt med et pointsnit på 2,5 point.

- Jeg forestiller mig ikke, at OB kommer til at opleve det igen. Eller andre klubber har mere end ét skud i 137 år, hvor det lykkes altså. Det er fuldstændig utroligt, uagtet hvilken række man er kommet i. Og så har jeg alle de andre nuancer med, for der er ting, vi kan gøre bedre, men hvis jeg kun må fremhæve en følelse, er det stolthed, siger han efter et efterår, hvor OB-truppen har skullet finde sig selv efter nedrykningen og en stor spillerflugt i sommer.

- Når man afgiver 15 spillere i forhold til seneste sæson og kun henter én spiller udefra, så vil der umiddelbart være en nedgang i kvalitet; især når der er karantæner og skader, så jeg synes ikke på nogen måde, at vi er igennem det svære. Vi er på vej til noget nyt svært. Men overskriften for sæsonen må være turbulens, siger Troels Bech.

En forslået udgave af OB

Han peger på flere konsekvenser ved nedrykningen, og selvom OB aktuelt har kurs mod Superligaen, er klubben stadig i en genopbygningsfase.

- Øjebliksbilledet stjæler al opmærksomhed i fodbold, men hvis vi tænker 4-5 måneder tilbage, var vi tøvende over for vores niveau, og vi havde en del spillere, som ikke ville være her. Det var internt et stort problem. Eksternt var det også et identitetstab for OB at være 1. divisions-hold og ikke superligahold. Vi er stadig i en noget forslået udgave af os selv, og det stopper ikke af, at vi har præsteret godt i tre-fire måneder, siger han.