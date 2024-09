100.000 fynboer er ramt: I årtier har vi grebet lændesmerter helt forkert an - nu kommer førende ekspert med overraskende nyt

Når smerterne har varet i mere end tre måneder, defineres de som kroniske, hvilket dog ifølge professoren forekommer yderst sjældent.

Mange oplever også, at smerterne kommer igen. Jan Hartvigsen påpeger, at det er helt almindeligt, at rygsmerter kommer og går. Det betyder ikke, at ryggen gradvist bliver svagere. Fænomenet sammenligner professoren med migræne.

- Selvom det kan være meget ubehageligt, betyder er migræneanfald jo heller ikke, at hjernen er ved at gå gradvist i stykker. Det er faktisk sådan, personer med lændesmerter skal tænke, når det gør ondt: Det gør garanteret pokkers ondt i øjeblikket, men smerten vil fortage sig igen - præcis lige som med migræne, siger Jan Hartvigsen.

Hvis den smerteramte er positiv og forholder sig aktiv, går smerterne som regel over igen, slår professoren fast. Hvis de er meget ubehagelige, og vedkommende gerne vil have hjælp, anbefaler Jan Hartvigsen, at den smerteramte opsøger en kiropraktor eller fysioterapeut med henblik på behandling og rådgivning.

Disse øvelser er med til at holde din lænd stærk og sund, og professor Jan Hartvigsen anbefaler, at de udføres to gange om ugen: