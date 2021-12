11.194 danskere har fået corona på et døgn: Syv ud af ti fynske kommuner har stigende smitte

Fredag klokken 14 blev der holdt coronapressemøde i Spejlsalen på Christiansborg, hvor mulige nye restriktioner blev meldt ud, efter Epidemikommisionen anbefaler flere restriktioner for at begrænse smitten.

Kommissionen anbefaler blandt andet, at biografer, forlystelsesparker og teatre lukker, ligesom serveringssteder skal stoppe udskænkning af alkohol klokken 22.

Flere vacciner

Det går fortsat fremad med vaccinerne, hvor 396.310 fynboer er færdigvaccinerede. Det er 382 flere siden torsdag.

Og vacciner er netop et af de indsatsområder, som statsminister Mette Frederiksen (S) udpeger som vigtig for at få nedbragt smitten.