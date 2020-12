12 færdselsuheld på få timer: - Jeg har ikke prøvet noget lignende før

Politi og beredskab er tirsdag eftermiddag kørt i pendulfart rundt på Fyn. På under seks timer har der nemlig været 12 færdselsuheld fordelt på hele øen.

Det fortæller vagtchef hos Fyns Politi Henrik Strauss til TV 2 Fyn.

- Vi har en rød lampe, der blinker, når nogen ringer 112, og den skal have skiftet batteri snart, siger han.

Læs også Ramte bro så gnisterne fløj - chauffør opfordres til at melde sig selv

Der var tale om alt fra en bildør, der blev åbnet op i en cyklist, til en bil, der blev totalskadet efter et sammenstød med en hjort. Bilen var efterfølgende så medtaget, at bilisten måtte have hjælp af brandvæsnet til at komme ud.

Heldigvis er der ingen alvorlig personskade i nogen af tilfældene, der er sket i timerne mellem klokken 14.00 og klokken 20.00.

- Det er små færdselsuheld, men jeg har ikke prøvet noget lignende før, siger vagtchefen.

Siden kl. 14 har vi været til ikke mindre end 12 færdselsuheld på hele Fyn! Husk nu at være opmærksomme, hold afstand (også i trafikken), tag toppen af farten - og pas på hinanden. God aften derude! Mvh. Vagtchefen #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 8, 2020

Opfordring fra politiet

Fælles for alle uheldene er, at de skyldes uopmærksomhed, mener Henrik Strauss. Derfor vil politiet også gerne benytte lejligheden til at minde folk om at passe på hinanden i trafikken.

Husk nu at være opmærksomme, hold afstand - også i trafikken - og tag toppen af farten, lyder opfordringen efter de mange uheld.

Politiet måtte blandt rykke ud på Langeland, det nordligste Nordfyn, Fyns Hoved, Odense, på motorvejen, i Faaborg og Svanninge Bakker.