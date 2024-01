12 ting du aldrig bør komme i din airfryer

Fotokreditering: Sune Jørgensen, Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix, Signe Goldmann/Ritzau Scanpix, Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix, Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kan jeg lave brunsviger i airfryeren?

Det er værd at nævne - især over for fynboer - at man sagtens kan lave brunsviger i en airfryer. Der er dog ét væsentligt problem.

- Den ville kun blive bedre, for du laver den i en bedre ovn. Den bliver ikke dårlig, men du kan kun lave til fire personer, siger Umut Sakarya.

- Det bedste, jeg har lavet i en airfryer er confiterede andelår, og så er jeg rigtig glad for flæskesteg og svinemørbrad. Jeg har også bagt hele selleri. Giv dem 45 minutter i airfryer. Det smager guddommeligt.