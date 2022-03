131 corona-indlagte: Trods fald i smittetal er der stadig stort pres på OUH

- Vi er pressede. Der er stadig højt pres på OUH på grund af indlagte både med- og af coronavirus.

- Mange patienter i isolation øger presset for alle dele af personalet, så vi kan ikke mærke nogen ændring endnu, for selv om smittetallene falder, så er der stadig høje smittetal for ældre og sårbare, og det mærker vi, siger Anne Øvrehus, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på OUH.

Udover et fortsat højt antal indlagte er der også stadig smitte blandt personalet, hvilket også påvirker det daglige arbejde med patienterne.