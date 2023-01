135 anholdt i landsdækkende aktion mod hvidvask - ni fynboer iblandt

Fyns Politi oplyser midt på eftermiddagen torsdag, at der er ni fynboer blandt de anholdte i en større landsdækkende politiaktion mod såkaldte muldyr.



De anholdte er mistænkt for at hvidvaske penge, der stammer fra organiseret bedrageri mod især ældre borgere.

Vicepolitiinspektør i Fyns Politi Michael Lichtenstein siger i en pressemeddelelse, at aktionen på Fyn er gået efter planen.

- Siden tidligt i morges var vi ude på flere adresser og har anholdt i alt ni personer, som alle er mistænkt for at have bidraget til bedrageri af ældre borgere ved at agere muldyr. Det vil sige, at de anholdte personer ikke er dem, der har ringet de ældre op, men at de her personer har hjulpet med at hvidvaske de penge, som andre gerningsmænd har franarret de ældre borgere.

Otte af de anholdte er mænd, hvoraf en enkelt er teenager. De ni anholdte i Fyns Politikreds er følgende:

29-årig mand fra Odense

19-årig mand fra Middelfart

36-årig mand fra Ejby

46-årig mand fra Odense

47-årig mand fra Broby

45-årig mand fra Odense

42-årig mand fra Odense

34-årig kvinde fra Middelfart





National aktion

Aktionen blev gennemført i samarbejde med National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). I alt 600 politifolk var involveret i aktionen, hvor 135 mistænkte muldyr er anholdt.



Ledende politiinspektør Torben Svarrer fra NSK har på et pressemøde oplyst, at der er tale om minimum 400 forhold, hvor ofrene har mistet hele deres formue.



- I 2022 har vi set en stigning i de bedrageriforhold, vi kalder kontaktbedragerier. Det er der, hvor typisk ældre mennesker ringes op af nogle, der virker ekstremt velforberedte og venlige, sagde Torben Svarrer og tilføjede:

- Det er en afstumpet form for kriminalitet.

Svindlerne lokker ofrene til at give oplysninger, så de kan overføre ofrenes penge til andre konti. Svindlerne overfører imidlertid ikke pengene til sig selv, men til de såkaldte muldyr for at skjule sporene.

- Det er rigtigt organiseret det her. De her muldyr er ofte nogle, som er lidt naive. Andre er fuldt vidende om det, de gør, sagde Torben Svarrer på pressemødet.

Ifølge NSK blev der i 2022 svindlet for minimum 32 millioner kroner på denne måde.

Afhøres lokalt

De anholdte afhøres i den politikreds, der har foretaget anholdelsen. Afhængig af omstændighederne fængsles eller løslades personen efter endt afhøring.

Alle de fynske anholdte er løsladt igen, oplyser Fyns Politi.

Efterforskningerne mod bagmændene for organiseret kontaktbedrageri kører i et separat spor.

- Noget af det peger i retning af bandestruktur. Andre er bare dygtige svindlere. Det viser sig også, at der er drejebøger, som man kan købe på internettet, om hvordan du svindler danske ældre borgere, sagde Torben Svarrer.



I forbindelse med aktionen blev en 27-årig mand fra Odense anholdt og sigtet for i alt 50 forhold.



Politiet har gennem flere år fået flere ressourcer til at afsløre økonomisk kriminalitet, men kun 2,6 procent af alle anmeldelser for bedrageri ender med en dom, og tallet er faldet drastisk igennem de seneste 20 år.