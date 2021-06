14-årig i kritisk tilstand efter ulykke

Anmeldelsen om ulykken kom ind 07.15, og politiet er til stede med indsatsleder og flere patruljevogne.

Drengen er blevet ramt med cirka 60 kilometer i timen, vurderer politiet.

- Det ser ud til at være det, man kan kalde en tragisk omstændighed, siger vagtchefen.

- Der er ikke noget, der tyder på, at bilisten skulle have handlet forkert. Drengen virker til at være løbet lige ud foran, og så er det svært at nå at reagere.

Man har valgt at omdirigere trafikken, så politiet og redningspersonalet kan gøre deres arbejde på stedet.

Der er blandt andre en bilinspektør til stede, som inspicerer ulykkestedet, oplyser politiet.