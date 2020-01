15 år siden: Tre fynboer dræbt i voldsom storm

Lørdag den 8. januar 2005 blev Fyn og resten af landet ramt af den voldsomste orkan siden decemberorkanen i 1999.

Læs også For 20 år siden kollapsede Lars' drømmehus i orkanen: - Det var et forfærdeligt syn

Orkanen, der fik navnet Bertha, kostede fire mennesker livet, heriblandt tre fynboer, som blev dræbt af væltende træer eller flyvende tagsten. Der blev målt nogle af de kraftigste vindstød i 100 år.

I Assens blev to mennesker dræbt, da de blev ramt af flyvende tagsten.

I Odense blev en bilist ramt på Næsbyvej, da et træ i Åløkkeskoven, som vejen går igennem, væltede ned på kørebanen og maste bilen. Føreren blev dræbt på stedet.

Alle veje gennem Åløkkeskoven i Odense blev spærret. Foto: arkiv

Det tog Falck 45 minutter at få den dræbte bilist fri. Foto: arkiv

Politi: Væltede træer og campingvogne

Alle fynske politikredse frarådede borgerne om at bevæge sig udenfor. Daværende vicepolitikommissær Børge Hemmingsen fra Assens Politi fortalte dengang til TV 2/Fyn, at politiet fik meldinger om væltede træer, campingvogne og skurvogne samt nedrevne elledninger, der forårsagede strømafbrydelser.

Også trafikken var stærkt påvirket af januarstormen. Bybusserne i Odense holdt stille, og de fleste fynske broer lukkede på grund af den kraftige vind, heriblandt også både Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen.

Selv om politiet frårådede kørsel på nogle af de mindre fynske broer, valgte nogle bilister alligevel at tage turen. På Svendborgsundbroen væltede en bil med en hestetrailer, så redningsfolk blev nødt til at hjælpe den fri. På vej til ulykken måtte politiet også hjælpe en nødstedt cyklist, der klamrede sig til en elmast på broen.

Væltet hestetrailer på Svendborgsundbroen. Foto: arkiv

Lastbil væltet i stormvejret. Foto: arkiv

Skipperen på Ærøfærgen meldte om, at vinden var så voldsom, at han ikke nogensinde havde set så voldsomme bølger på havet. Sejladsen blev indstillet.

Kaotiske tilstande

På Fynske Motorvej forårsagede det voldsomme vejr en række færdselsuheld, som resulterede i lange køer og gav massiv forsinkelse. Falck meldte om “kaotiske tilstande” på store dele af Fyn. På et ældrecenter blæste taget af bygningen, så beboerne skulle flyttes i sikkerhed.

Taget blæste af ældrecenter. Foto: arkiv

Selv om politikredsene på Fyn bad fynboerne om at blive hjemme, var der nogle, som inden havde benyttet lørdagen til at handle. I Bilka i Odense blev kunderne smidt ud, da indkøbscentret lukkede, også selv om politiet i mellemtiden havde bedt alle om, at man skulle holde sig inde. Bilka beklagede efterfølgende situationen.

Ud over de tre dræbte på Fyn døde en mand fra Roskilde af et væltet træ. I Sverige blev 18 mennesker dræbt af stormen.