150 radiostationer spiller sang om fred for Ukraine

Sangen vil fredag morgen på kunne høres på offentlige radiostationer i mere end 25 lande. Herunder også Ukraine. Nogle kommercielle radiostationer deltager også i markeringen.

- Dette stærke opråb for fred via en ikonisk sang vil give genlyd hos millioner af lyttere, siger EBU-direktør Noel Curran.

Idéen opstod hos den tyske radiostation RBB.

- Rædslerne fra krigen mod Ukraine står klarere dag for dag. Vores solidaritet, vores menneskelighed og vores støtte er nødvendig.

- Det er et godt signal at se Europas radiostationer gå sammen for at minde os om det med denne sang. Det er en kilde til styrke og opfordrer os til at ikke at kigge den anden vej, siger RBB-chef Patricia Schlesinger.

Den offentlige radiostation Radio Ukraine ser positivt på initiativet.

- Det er ekstremt vigtigt, at Europa står sammen omkring Ukraine, siger Yurii Tabatjenko fra Radio Ukraine.

Sangen "Give Peace a Chance" blev udgivet i 1969. Det er en anti-krigssang, som John Lennon skrev, mens han var på bryllupsrejse med sin kone Yoko Ono i Montreal, Canada.

Britiske John Lennon blev dræbt af skud i 1980. Han var i mange år medlem af det populære rockband The Beatles.

Rusland invaderede Ukraine natten til torsdag sidste uge. Siden har over en million ukrainere ifølge FN valgt at flygte ud af landet som følge af krigshandlingerne.

Ukraine har cirka 44 millioner indbyggere.