Tilbagevendt løb over Storebæltsbroen melder alt udsolgt

Efter tre års pause er der til sommer igen tusindvis af løbere på Storebæltsbroen, når Broløbet 20. juni bliver afholdt.

Og allerede fem måneder før løbet skydes igen, kan arrangørerne melde alt udsolgt.

- Det er jo gået helt utroligt hurtigt. Halvmaratondistancen blev udsolgt på halvanden dag, fortæller løbsleder Per Hansen.

Broløbet består af to distancer. Et halvmaraton, hvor man løber over hele broen og et kvartmaraton, som tager sin begyndelse på Samsø. Begge løb har mål i Nyborg.

I år er første år, at det såkaldte kvartmaraton er på programmet. Det har en distance på 10,55 kilometer.

- Det kunne man godt se på billetsalget. Folk skulle lige finde ud af, hvad det var for noget, så jeg tror, det er derfor, det ikke er gået lige så hurtigt som halvmarathonet, siger Per Hansen.

I alt 15.000 billetter er nu solgt til broløbet. 9.000 på den lange distance og 6.000 på den korte.

- Danskerne har fået mere appetit på det. Der har længe været folk, der har løbet halvmarathon, men jeg tror, der er flere, der synes, det er sjovt at træne op til et halvmarathon. Så jeg tror, vores målgruppe har udvidet sig, siger løbslederen.

Løbet blev sidste gang afholdt i 2017, men samme år besluttede den daværende trafikminister Ole Birk Olesen (LA), at det ikke længere skulle være muligt for løbere at krydse broen.

Det varede lige indtil juli sidste år, hvor den nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), varslede, at det igen ville blive muligt.

Og da Broløbet Storebælt altid er blevet afholdt hvert tredje år, så har udskiftningen på ministerposten betydet, at løbet altså kan vende planmæssigt tilbage i 2020.

- Vi har nok også fået noget omtale af, at man ville lukke det. Så er der nogen, der har tænkt, at det skal man da lige se, hvad er, siger Per Hansen.