1.515 vagter mangler: Nye fynske afdelinger øger presset på fængselsbetjente

Tillidsmanden for Fængselsforbundet i Region Syddanmark, Brian Kristensen, råber vagt i gevær og gør opmærksom på, at der mangler fængselsbetjente i Nyborg, Odense og Søbysøgård Fængsel.

Manglen er større i september og oktober end den har været de seneste år, og det ser ikke ud til at blive bedre resten af året. Tværtimod.

- Det belaster i høj grad personalet, og da vi er tjenestemandsansatte, er vi forpligtiget til at tage vagter, når vi bliver bedt om det, fortæller Brian Kristiansen.

Man kan være bekymret for, om risikoen for tilbagefald til kriminalitet bliver højere, i og med der ikke er mulighed for at løse opgaven i forhold til de resocialiserende aktiviteter Linda Minke, kriminolog, SDU

Uddannelse udskudt

Ifølge tillidsmanden er der to årsager, som har udløst efterårets problemer.

Kriminalforsorgen har på Fyn åbnet en ny afdeling i Nyborg og genåbnet arresten i Assens. Dertil kommer, at coronapandemien har udskudt elevernes uddannelesforløb til efteråret, og derfor mangler de i fængslerne i dette efterår.

Situationen udløser ikke kun lange vagter, men griber også ind i fængselsbetjentenes fritid.

- Det betyder, at vi aldrig ved, hvornår vi har fri. Vi kan med meget kort varsel blive kaldt på arbejde.

- Det er belastende og stressende, og det går naturligvis ud over vores fritids- og familieliv, siger Brian Kristiansen.

Han tilføjer, at kollegerne er ved at nå en grænse, hvor de ikke kan tage flere vagter.

"Ledelsen har gennemtvunget nye afdelinger"

Brian Kristiansen kritiserer ledelsen for, at udvidelsen af kapaciteten på Fyn er sket på trods af, at man var vidende om, at der ikke er personale nok.

Nogle gange finder gårdturen sted i vores bur for det kræver ikke personale i samme udstrækning som, hvis de har gårdtur andre steder Brian Kristiansen, tillidsmand, Fængselsforbundet

Kriminalforsorgen erkender, at personalesituationen er uholdbar.

- Vi har mangel på personale, fordi vi har foretaget en aktivitetsudvidelse. Vi har oprettet 50 nye pladser med ny afdeling i Nyborg Statsfængsel og nye pladser i Assens Arrest, og det er klart, at det giver et vældigt træk på personalet, siger Anne Marie Heckscher, der er områdedirektør for Kriminalforsorgen i Syddanmark. .

Men ifølge områdedirektøren har det været en bunden opgave at åbne de to nye afdelinger på Fyn.

- Vi har været nødt til at åbne de nye pladser, selvom vi har haft svært ved at finde tilstrækkeligt med personale, da der er et stort pres af nye afsonere og varetægtsarrestanter. Det kan vi ikke gøre noget ved, da vi skal have plads til alle, der bliver dømt eller skal varetægtsfængsles, siger Anne Marie Heckscher.

Forringede afsoningsvilkår

Men manglen på personale presser ikke kun fængselsbetjentene. De indsatte får også ændret på vilkårene under afsoningen.

- Der er mindre samvær og færre fritidsaktiviter til de indsatte, når vi ikke er nok personale, siger Brian Kristiansen.

Han fortæller videre, at der er eksempler på, at indsatte har været lukket inde i deres celler hele weekenden og kun er kommet ud på én times daglig gårdtur.

- Nogle gange finder gårdturen sted i vores bur, for det kræver ikke personale i samme udstrækning som, hvis de har gårdtur andre steder, siger han.

Mindre kræfter til resocialisering

Når de indsatte får ændret deres vilkår under afsoningen, risikerer det at gå ud over resocialiseringen og forringer deres chance for at holde sig væk fra kriminalitet efter endt afsoning. Det mener kriminolog Linda Minke.

- Det er en væsentlig opgave for fængselsbetjentene at støtte og motivere de indsatte til at leve kriminalitetsfrit fremover. Det sker gennem samtale, men hvis ikke der er betjente nok omkring de indsatte, kan man være bekymret for, om risikoen for tilbagefald til kriminalitet bliver højere, i og med der ikke er mulighed for at løse opgaven i forhold til de resocialiserende aktiviteter, siger hun.

Kriminalforsorgen afviser ikke, at manglen på personale kan gå ud over indsatsen for få indsatte resocialiseret til en kriminalitetsfri hverdag, når de bliver løsladt.

- Det kan ikke afvises, at det får en konsekvens for resocialiseringen af de indsatte, men vi har også mange andre personalegrupper, der arbejder med resocialisering - som for eksempel socialrådgivere og misbrugskonsulenter - og her har vi ikke personalmanger, lyde det fra områdedirektøren.

- Vi valgt at gøre det, som vi gør, for ikke at gå på kompromis med sikkerheden, siger hun.

1.515 ubesatte vagter på Fyn

I en opgørelse fra Justitsministeriet fremgår det, at der fra september 2019 til september i år har været 293 ubesatte vagter alene i Nyborg Fængsel.

I Odense er tallet væsentligt større og når op på 707 ubesatte vagter i perioden, mens tallet for Søbysøgård Fængsel er på 515 ubesatte vagter.

Med andre ord var der fra september 2019 til september 2020 i alt 1.515 vagter, som kun kunne besættes ved overarbejde.

Brian Kristiansen oplyser til TV 2 Fyn, at der i november i hele den syddanske region er 640 ubesatte vagter. Han vurderer, at omkring halvdelen af de ubesatte vagter er på Fyn.

Flere nye tiltag

Ifølge Kriminalforsorgen er der flere tiltag i gang for at afhjælpe personalemanglen.

- Vi kigger på om andre personalegrupper kan hjælpe fængselsbetjentene, så vi kan afhjælpe personalemanglen, siger Anne Marie Heckscher og fortæller, at der også bliver et gjort et arbejde for at fastholde det nuværende personale.

- Vi arbejder på at gøre arbejdsmiljøet for personalet bedre og lærer dem at arbejde med et stort følelsesmæssigt pres. De skal lære at håndtere meget udadregerende mennesker, der opfører sig anderledes end de fleste er vant til, siger hun.

Samtidig forsøger Kriminalforsorgen at rekruttere nye medarbejdere ved at fortælle om jobbet som fængselsbetjent.

- Vi forsøger også at vise, at arbejdet i fængslerne er godt, meningsfuldt og samfundsmæssigt et meget vigtigt job. Vores håb er, at vi kan tiltrække flere til vores treårige uddannelser, så vi kan minimere personalemanglen, siger områdedirektøren.

Kære justitsminister ...

Situationen er ikke unik for Fyn. Kriminalforsorgens institutioner landet over er ramt af samme problem.

- Jeg ser dem som alvorligt, og jeg ser det som om, at det er nu, der skal gøres noget. Og jeg håber, at vores kære justitsminister kigger sig i spejlet hver morgen og tænker: Hvad gør jeg med Kriminalforsorgen?

- Fordi vi kan ikke blive ved med det her. Det kan vi ikke. Man har besluttet, at vi skal resocialiserer de indsatte, og det mangler vi simpelthen værktøjer til.

- Vi mangler pladser, og vi mangler personale, slår Brian Kristiansen fast.

14. oktober 2020 har Folketingets Retsudvalg bedt justitsministeren redegøre for vagtsituationen i Kriminalforsorgens institutioner. Se hele svaret her.