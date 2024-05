16-årige Kasper anbragt bag fem meter høj betonmur: - Det gør mig skør

- Vi har ikke varmt vand nogle gange. Ledningerne hænger ud af væggene, der er huller i væggene og panelerne er revet ud af væggene. Der er malet over det hele af unge, der har været her tidligere, siger "Kasper".

Socialtilsyn Øst i Jyderup på Sjælland, der har tilsynspligt med Egely, og skal sikre at love og regler bliver overholdt, skriver i seneste tilsynsrapport fra marts:

”De fysiske rammer på tilbuddet vurderes af socialtilsynet at fremstå slidte og med manglende vedligeholdelse. Der mangler hyggelig indretning og imødekommende rammer og faciliteter.”

Tilsynet har dog også anerkendelse til Egely for at have påbegyndt en tiltrængt renovering og kulturforandring.

Et skemalagt døgn

Udover at bo i utidssvarende bygninger, så er de unge også tvunget til at indordne sig under en meget stram husorden, der i det store hele dikterer dagens forløb.

- De siger til dig, at du skal have været i bad, ellers må du ikke komme ud af dit værelse. Du skal rede din seng, tømme skraldespanden, og hvis du ikke har gjort det, så skal du en time tidligere i seng. Du bestemmer ikke over noget, de bestemmer alt, lyder det fra Kasper.

Husordenen er på ti sider og sætter døgnet i rammer for de unge fra de står op til de går i seng.

- Alt er regelsat, hvad tid de skal stå op, hvornår de skal på værelserne, hvornår de må være i køkkenet, hvornår de må tage mad, hvornår de skal ryge, og hvis man bare misser et minut, er det bare ærgerligt, siger ”Kathrine”, der er ansat på Egely.

Forstanderen er godt klar over, at husordenen er restriktiv og på nogle punkter forældet. Derfor er der udarbejdet en ny husorden, der træder i kraft 1. juni.

- Vi har spurgt de unge, hvor de mener, at der kunne være nogle muligheder. De har blandt andet nævnt rygning, som et punkt, hvor der kan indføres mere lempelige regler, forklarer Lena Schødt Sørensen.

Mistillid til ny ledelse

Men selvom ledelsen har påbegyndt en kulturforandring, har nogle ansatte ikke tillid til, at den nye forstander kan forbedre forholdene på Egely.

- Ud fra hvad der bliver sagt og meldt ud, så lyder det som om, at det bliver bedre på Egely. Men i praksis, så er det kun blevet værre. Ungernes trivsel, personalet, arbejdsmiljøet, ja hele vejen rundt er der mere mistrivsel, siger "Kathrine".

Heller ikke "Kasper" mener, at forholdene er blevet bedre.

- Nej, der er ikke sket noget godt, det bliver kun værre og værre. Der er ikke styr på, hvem der møder hvornår. En dag blev vi lukket inde på værelserne fra morgen til om eftermiddagen, fordi der kun var to ansatte på vores afdeling, beretter han.

Forstanderen vil af hensyn til sin tavshedspligt ikke kommentere på unges forhold på Egely. Kritikken fra ansatte af, at udviklingen går den forkerte vej, mener hun bunder i forhold før hun kom til Egely.

- Der foregår et oprydningsarbejde, det kan jeg lige så godt sige, som det er. Der er nogle medarbejdere vi har været nødt til at sige farvel til i den proces her, siger Lena Schødt Sørensen.

En tidligere ansat har en anden udlægning af oprydningsarbejdet.

- Lige nu er vi inde i en forandring, der siger, enten er du med os, eller også er du imod os, der er ikke plads til noget konstruktiv kritik, siger Sabrina.

For "Kasper" er der er også snart farvel til Egely. 1. juni flytter han til en anden institution.

- Jeg er allerede gået i gang med at pakke nu. Jeg kan næsten ikke vente med at komme væk.