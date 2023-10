16 fynske Venstre-folk har krav til ny formand efter Ellemanns exit

Mark Grossmann, Byrådsmedlem, Odense:

- Jeg synes, at man skal passe på at vælge nogen nu, for det vil afholde andre fra at turde stille op. Min holdning er, at der skal være ro og fred, når man skal finde en formand. Sådan er det også i den her tid. Det er en kompleks opgave at reparere på dårlige målinger og skabe en ny profil.

- Alle skal se indad. En formand bærer ikke ansvaret alene. Det giver mulighed for, at alle kan evaluere sig selv i forhold til, hvordan politikken er blevet håndteret. Det er god øvelse at se, om man kunne have gjort tingene anderledes.

- En ny formand får Venstre tilbage på sporet ved at være moderne. Tale til den nye generation at vælgere. Vi har mange blå partier, som slås om de samme vælgere. Hvis vi kører på samme måde, så skal vi slås om de samme vælgere, som vi har gjort hidtil.