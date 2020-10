18-årig oplevede seksuel chikane på jobbet: - Det var ikke sjovt

- Allerede første dag han træder ind på jobbet, møder han mig med ordene 'hej søde', fortæller en 18-årig kvinde, som er anonym.

- Med tiden blev han mere upassende. Han har spurgt, om jeg ville med hjem, og om jeg ville med ud at køre på hans motorcykel. Han spurgte, om jeg var til ældre mænd, og om jeg kunne finde på at være sammen med ham. Han fortalte, hvad han gjorde ved kvinder, når han havde sex med dem, og han kommenterede på, hvordan mit tøj sad, fortæller hun.

- Det personlige space blev brudt, og det var ikke sjovt.

Unge er faktisk en ret udsat gruppe. De er i højrisiko for seksuel chikane sammenlignet med andre. Maj Britt Dahl Nielsen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed

Den tone og adfærd på en arbejdsplads, hvor der er unge i job, er ikke overraskende.

- Unge er faktisk en ret udsat gruppe. De er i højrisiko for seksuel chikane sammenlignet med andre, siger Maj Britt Dahl Nielsen, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed.

En undersøgelse, Bemærk har lavet blandt 859 fynske unge, viser, at oplevelser med sexisme og krænkende adfærd ikke kun er forbeholdt voksne i eksempelvis mediebranchen og på Christiansborg.

Også på fritidsjobbet er unge udsat for sexisme som eksempelvis kommentarer, sjofle bemærkninger, berøringer eller anden krænkende adfærd.

Undersøgelsen tegner et billede af, at hver fjerde unge fynbo mellem 15 og 25 år har oplevet krænkende adfærd på deres fritidsjob.

- Det er tankevækkende, at der er så mange unge mennesker, der har været udsat for det på deres arbejdsplads. Der vil man forvente, at de bliver behandlet ordentligt og ikke udsættes for krænkelser af den her form, siger Maj Britt Dahl Nielsen.

Unges oplevelser med sexisme generelt 49 procent svarer, at de har oplevet én eller flere hændelser

20 procent svarer, at de har oplevet én eller flere hændelser, men ser det ikke som et problem

30 procent svarer, at de ikke oplevet det

1 procent svarer ved ikke Kilde: Bemærks undersøgelse til unge på Fyn. Den er distribueret gennem ungdomsuddannelser. I alt har 859 svaret. Se mere

Udfordring i mange aldre og brancher

Sexisme er defineret som en fordom eller diskrimination på baggrund af køn og er især blevet brugt som udtryk for nedvurdering af kvinder.

Hele debatten omkring sexisme i vores samfund og især på arbejdspladser begyndte i august, da tv-vært Sofie Linde stod på scenen til Zulu Comedy Galla og fortalte, hvordan hun havde oplevet sexisme i sin tid på DR.

Siden fulgte en række sager i mediebranchen og i dansk politik, som blandt andet har betydet tidligere overborgmester i København, Frank Jensens, afgang og også en afskedigelse af formand for Radikale Venstre, Morten Østergaard.

Unges oplevelser med sexisme generelt Af dem, der har svaret, at de har oplevet en krænkende adfærd, svarer 67 procent, at de er blevet fløjtet eller råbt ad

59 procent har fået uønskede bemærkninger om deres krop og udseende

57 procent er blevet rørt ved på en måde, der gjorde dem utilpas

53 procent har oplevet at blive behandlet anderledes på grund af køn

51 procent har oplevet stødende sexistiske bemærkninger Kilde: Bemærks undersøgelse til unge på Fyn. Den er distribueret gennem ungdomsuddannelser. I alt har 859 svaret. Se mere

Unge kender ikke politikken på området

Undersøgelsen, som Bemærk har lavet, er sendt ud til samtlige ungdomsuddannelser på Fyn.

Alle bliver spurgt ind til, om de har oplevet at få uønskede kommentarer baseret på køn, krop eller udseende enten online eller i virkeligheden. De bliver spurgt, om de har oplevet at blive fløjtet eller råbt efter på en seksuel måde, at blive behandlet anderledes eller nedladende på grund af køn.

Det bliver også spurgt, om de har følt sig presset til at være seksuelt samarbejdsvillig for at opnå noget eller for ikke at blive behandlet dårligt, eller om de er blevet udsat for uønskede berøringer, seksuelle handlinger eller overgreb.

Forskningen peger på, at hvis man er i en udsat position på sin arbejdsplads, kan det være sværere at sige nej Maj Britt Dahl Nielsen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed.

Og resultatet af undersøgelsen overrasker ikke Maj Britt Dahl Nielsen, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed, fordi den er sammenlignelig med nationale tal.

- Forskningen peger på, at hvis man er i en udsat position på sin arbejdsplads, kan det være sværere at sige nej. Det kan det også være, hvis man er ung, fordi man måske i mindre grad kender til spillereglerne og politiken påå området på arbejdspladserne, siger hun.

- Og man er også meget afhængig af sine ældre kollegaer eller chefer, som kan få betydning for ens karriere. Man har tit brug for meget hjælp og sparring i starten, så det kan være utrolig svært at sige fra, hvis det er nogle af dem, der chikanerer en.

Svært at sige fra, når der er højt til loftet

I undersøgelsen svarer 52 procent af dem, der har oplevet krænkende adfærd på deres arbejde, at de har oplevet at få en uønsket bemærkning om deres udseende eller krop.

42 procent har oplevet sjofle eller sexistiske historier eller vittigheder, der gjorde dem utilpasse. Og 27 procent har oplevet at blive rørt ved på en måde, der gjorde utilpasse.

Unges oplevelser med sexisme Ud af de adspurgte, som har svaret, at de har oplevet sexisme, svarer 28 procent, at det er sket på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads

Af dem har 53 procent oplevet uønskede bemærkninger om deres udseende og krop

28 procent af dem, der har oplevet det på en arbejdsplads, svarer, at de er blevet rørt ved på en måde, der har fået dem til at føle sig utilpas

39 procent af dem, der har oplevet det på en arbejdsplads, svarer, at de har oplevet stødende sexistiske bemærkninger

5 procent af dem, der har oplevet det på en arbejdsplads, svarer, at de har oplevet, at nogen har forsøgt at have sex med dem uden deres samtykke eller imod deres vilje

50 procent af tilfældene har været i detailhandlen

37 procent af tilfældene har været i restaurantionsbranchen

29 procent af dem, der har oplevet det på en arbejdsplads, svarer, at chefen eller en leder stod bag

46 procent af dem, der har oplevet det på en arbejdsplads, svarer, at en ældre kollega stod bag

51 procent af dem, af dem, der har oplevet det på en arbejdsplads, svarer, at en kunde eller gæst stod bag

49 procent af dem, der har oplevet det på en arbejdsplads, svarer, at det ingen konsekvens fik for den, der krænkede, når der blev sagt fra

24 procent af dem, der oplevet det på en arbejdsplads, svarer, at de ikke har talt med nogen om episoden Kilde: Bemærks undersøgelse til unge på Fyn. Den er distribueret gennem ungdomsuddannelser. I alt har 859 svaret. Se mere

Og har man først en arbejdsplads, hvor sexisme er en del af adfærden og tonen, kan det være nemmere og mere acceptabelt at være den, der krænker end den, der bliver krænket.

- Det kan være lettere at slippe afsted med de alvorlige ting, fordi der er højere til loftet, og der går måske lang tid, før nogen opdager, at der foregår noget, som ikke er helt godt, siger Maj Britt Dahl Nielsen.

Når chefen en krænkeren

Når de unge skal sætte ord på, hvem der står bag den sexistiske adfærd på deres arbejde, er det især ældre kollegaer og chefer, der peges på.

Det er noget, man som leder eller chef skal være meget opmærksom på, når man henvender sig til de unge ansatte på jobbet.

- Man har et særligt ansvar, fordi man har den her magtposition på arbejdspladsen, og der kan det være meget, meget svært at sige fra som ung, siger Maj Britt Dahl Nielsen.

Det er arbejdspladsernes ansvar at sørge for, at man har et trygt arbejdsmiljø.

- Hvis man bare slår det hen som leder og griner lidt ad det, fordi man ikke selv synes, det er slemt, kan man gøre det rigtig svært for den unge, der står og synes, at det var en rigtig svær og ubehagelig situation, siger Maj Britt Dahl Nielsen.

Den 18-årige kvinde, Bemærk har snakket med, oplevede også, at det var en ældre kollega og leder, der stod bag den ubehagelige adfærd.

- I og med han var voksen, var han automatisk over mig. Han var også leder, så han var højere i hierakiet end mig, siger hun.

Der kan være nogen, som hører din historie, som tænker, at du selv må have lagt op til noget af det. Hvad vil du sige til dem?

- Når han allerede første dag møder mig med tilgangen 'hej søde', er det over grænsen. Der får jeg et dårligt indtryk. Jeg har måske spillet med på den nogen gange. Når det gik over min grænse, sagde jeg også fra. Men lige præcis til ham, føler jeg altid, jeg har været påpasselig med, hvad jeg har sagt, fordi han kunne tolke det forkert eller bruge det mod mig.

Har du på nogen måde været interesseret i ham?

- Aldrig. Og jeg har også givet klart udtryk for, at han slet ikke var min type.

Den 18-årige kvinde har ønsket at være anonym, men redaktionen er bekendt med hendes identitet.