180 millioner til blødende medier: - Forhåbentlig kan vi undgå flere medielukninger

Få overblik over, hvordan og hvilke medier der får hjælp:

* Pengene skal gå til medier, der har tabt annoncekroner på grund af coronavirusset.

* Det drejer sig om trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner samt fagblade.

* Hvis annonceindtægterne er faldet 30-50 procent, sikrer ordningen kompensation på 60 procent af nedgangen.

* Hvis annonceindtægterne er faldet 50-100 procent, sikrer ordningen kompensation på 80 procent af nedgangen.

* Der bliver kompenseret for tabte annonceindtægter fra 9. marts til og med 8. juni 2020.

* Der ydes alene støtte for tab, der direkte skyldes coronaudbruddet.

* Man kan ikke få andel i hjælpepuljen, hvis man også får hjælp fra andre hjælpepuljer.

* Medier, der ønsker at anvende ordningen, skal på ansøgningstidspunktet være tilmeldt Pressenævnet.

* Det er estimeret, at kompensationen vil løbe op i 180 millioner kroner i 2020.

Kilde: Kulturministeriet