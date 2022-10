185.000 sygehusinstrukser forarger: - Det var vildere, end jeg troede

Derfor peger både hun og Joachim Hoffmann (K) også på, at man kunne sætte sig sammen i regionerne og sørge for at få ryddet op og får udfaset instrukser, der er overflødige eller eksempel på det dobbeltarbejde, de taler om.

Regioner erkende problem

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, køber ikke nødvendigvis præmissen om, at der er for mange instrukser i hendes region.

- Vi har tradition for en decentral struktur, hvor vi tilpasser instrukser til lokale forhold. Vi har altså ikke fem forskellige, men fem varianter, forklarer hun.

Det betyder, at det måske er et telefonnummer eller en lokation, der er skrevet ind i en instruks, der ellers ligner den, der er på sygehuset i Esbjerg såvel som i Odense, men altså tæller for to.

Hun synes dog alligevel , at det er på tide at tage en generel diskussion om, hvorvidt det er nødvendigt at kigge på instrukser og retningslinjer.

- Der er selvfølgelig en balance, men jeg er bestemt åben for, at vi kigger på, om vi skal gøre op med vores decentrale princip. Det kræver dog, at vi får fagligt input ude fra afdelingerne, siger Stephanie Lose.

Hun vil nu bede koncernledelse i Region Syddanmark om at tage det med på deres næste møde.