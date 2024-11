19-årig dømt: Kidnappede ekskæreste med strømpistol og strips

Tirsdag idømte Retten i Odense 19-årige Sina Kordehmoghaddam fem års fængsel i en større sag, der handlede om en kidnapning, handel med stoffer og ulovlig våbenbesiddelse.

To andre personer er også idømt kortere straffe i sagen. Det mest tungtvejende forhold, kidnapningen, måtte den 19-årige helt selv stå på mål for.

Det foregik den 22. november 2023, men vi skal et par måneder længere tilbage for at finde de første tegn på et utrygt forhold mellem den 19-årige og ekskæresten.

Ifølge et anklageskrift, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, truede den dømte hende nemlig allerede i august samme år. Her sagde han til hende, at "nu har jeg anskaffet en pistol, hvis du prøver på noget, bruger jeg den på dig".

To måneder senere trak den 19-årige en kniv mod hende i et skænderi, der var opstået på deres fælles skole. Den dømte stak hende aldrig med kniven, men lod det blive ved truslen.

En sand mareridtsaften skulle dog udspille sig en måneds tid senere.

Kidnapningen

Den 18. november 2023 ved 18-tiden skulle den dømte mand køre ekskæresten hjem, men i stedet kørte han hende til et øde sted på Stige Ø, hvor han gav hende en halsedisse for øjnene og bandt hendes hænder sammen med strips.

Her ville han udspørge hende om forskellige ting, blandt andet hvem hun skrev med på sin telefon. Svarede hun ikke, ville han bruge en strømpistol mod hende. Det demonstrerede han ved at aktivere strømpistolen, så der kom lyde og lys fra den, mens han stillede spørgsmålene.