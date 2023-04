19-årig fynsk kvinde stillede sig frem om beskeder: Nu reagerer hun på sanktion over for Jon Stephensen

TV 2 Fyn har været i kontakt med flere af de fynske underskrivere og spurgt, hvorfor de har skrevet under på brevet.

- Jeg vil understrege, at jeg har skrevet under som branche og ikke som enkeltperson. Vi er en branche, der har skrevet under for at støtte hinanden, siger skuespiller Johanne Miland, der er fra Nyborg, til TV 2 Fyn.

- Jeg er medunderskriver, fordi jeg bakker op om min branche. Mit håb er, at vi bliver hørt som branche. Det her har vi valgt at stå sammen om, siger Gry Lambertsen, kunstnerisk og daglig leder hos Dynamo i Odense.



- Jeg synes, det er fuldstændigt sindssygt, hvis Jon Stephensen kan komme tilbage og være kulturordfører efter det her. Det må vi bare sige fra over for med brevet her, siger skuespiller og sanger Kenny Duerlund.

- Jeg har ikke selv arbejdet for Jon Stephensen som teaterdirektør. Men jeg kender nok til, at jeg har et dårligt indtryk af ham, fortæller Morten Hebsgård, der er skuespiller og fra Odense.