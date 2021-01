19-årige Kathja savner afklaring: - Onlineundervisning giver mig mere eksamensangst

Klokken 8.00 tænder Kathja Lykke Larsen sin computer og logger ind på Google Meet, hvor onlineundervisningen foregår indtil klokken slår om eftermiddagen, og skoledagen er forbi.

Jeg føler ikke, jeg har samme grundlag at gå videre på som årgangene før mig, og det gør mig også bange for sommerens eksamener Kathja Lykke Larsen, 19 år, 3.g, Mulernes Legatskole, Odense

Sådan er det hver dag for tiden. Og sådan fortsætter det i hvert fald indtil 7. februar.

Og midt i en tid med onlineundervisning i alle fag i gymnasiet, diskuteres det også, hvad der skal ske med sommerens eksaminer. Det sker blandt andet på baggrund af et borgerforslag stillet af landets elever på de gymnasiale uddannelser. Er forslag, der snart runder 50.000 underskrifter.

Samtidig sidder landet politikere med beslutningskompetencen på området og forhandler om, hvad der skal ved det grønne bord, når skoleåret skal afsluttes.

- Jeg tror, det ville være med til at afstresse mig, hvis der kom et klart udspil fra regeringen i forhold til sommerens eksamener, siger Kathja Lykke Larsen.

Hun er 19 år og går i 3.g på Mulernes Legatskole i Odense, og hun mærker tydeligt presset af usikkerheden og uvisheden omkring hele corona-situationen.

- Om jeg havde mærket min eksamensangst uanset hvad? Ja, selvfølgelig havde jeg det. Den er der hele tiden, men den kommer mere frem nu, fordi vi ikke ved, hvor vi står, og hvad vi skal.

Ungdom på standby Otte ud af ti fynske unge er bekymrede for, om de lærer nok i onlineundervisningen til at bestå eksamen. Det viser svarene fra 1.700 unge, som TV 2 Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, har spurgt.

Ikke alene

Kathja Lykke Larsen er bestemt ikke alene om at føle sig mere usikker og utryg frem mod sommernes eksaminer. Psykolog Malene Klindt Bohni, der også hjælper unge med eksamensangst, får flere henvendelser netop nu fra unge, der nervøst kigger frem mod afslutningen på deres skoleår.

- Det er bestemt noget, jeg også hører. Der er flere unge, der kontakter mig med samme problem, siger hun.

Først og fremmest handler utrygheden og øget angst om, at undervisningen ikke er optimal og derfor ikke klæder eleverne godt nok på til at blive testet i deres viden. Derudover er det også svært at få en følelse fra læreren om, hvor man står fagligt. Fordi det hele foregår over en skærm. Og endeligt er der uvisheden om, hvad der skal ske.

- Jo mere, man kan forholde sig til noget konkret, jo mindre angst opbygger man, siger Malene Klindt Bohni.

Dårligere udbytte end andre årgange

Efter flere måneders onlineundervisning både i 2.g og 3.g, er det ikke kun selve eksamen, der er udfordret, mener Kathja Lykke Larsen.

Undervisningen, der skal fører eleverne frem til de aflsuttende eksaminer, er heller ikke optimal, føler hun.

- Det udbytte, vi har fået af undervisningen, er ikke det, vi bør have. Jeg føler ikke, jeg har samme grundlag at gå videre på som årgangene før mig, og det gør mig også bange for sommerens eksaminer.

Kathja Lykke Larsen ved godt, at eksaminerne er en del af det at gå på ungdomsuddannelse. Og hun ved også godt, at der ikke er meget at gøre ved situationen lige nu, men hun vil bare gerne have en afklaring, så hun kan få ro og forberede sig bedst muligt frem mod sommer. Især fordi hun sidste år til eksamen i 2.g havde en dårlig oplevelse ved det virtuelle grønne bord.

- Så det at skulle til eksamen igen efter virtuel vejledning, skræmmer mig rigtig meget, siger hun.

Regeringen er netop nu igang med at forhandle med de øvrige partier om, hvad der skal ske med sommerens eksaminer på ungdomsuddannelserne.