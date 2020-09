1.900 ældre med i nyt projekt: 100 år gammel vaccine undersøges på SDU

Mange danskere, der var børn før 90'erne, husker nok den såkaldte calmette-vaccine.

Vaccinen blev givet til børn mellem 1940'erne og 1980'erne for at beskytte mod turbekulose, og de, der fik den, husker den nok bedst for det fem milimeter store ar, den efterlod på overarmen.

Nu kan den måske få et nyt formål, når det bliver undersøgt, hvilke andre effekter den kan have for ældre mennesker.

- Vi skal undersøge, om den effekt, vaccinen har på immunforsvaret, faktisk kan bruges til at sørge for, at vores ældre medborgere bliver mindre infektionssyge i løbet af den næste tid. Forhåbentlig kan det også gøre, at de er mindre udsat for coronavirus, siger Anne Marie Rosendahl Madsen.

Hun er læge og forsker på SDU, og så er hun koordinator det nystartede projekt.

Ifølge Anne Marie Rosendahl Madsen kender til forskellige gavnlige effekter af vaccinen, men om den kan hjælpe ældre og hvordan er endnu ikke undersøgt til bunds.

Projektet er blevet støttet med 6.120.000 kroner af Det Frie Forskningsråd.

Skal hjælpe ældre

1.900 personer over 65 år er med, og helt konkret går det ud på, at halvdelen af de 1.900 får calmette-vaccinen, mens den anden halvdel får en saltvandsindsprøjtning. Testpersonerne ved dog ikke selv, om de får saltvand eller vaccine.

66-årige Allan Sørensen er en af dem, der har meldt sig som frivillig.

- Jeg læste om det her forsøg i ugeavisen, og jeg synes, det var spændende og værd at deltage i, siger han.

De 1.900 deltagere bliver i løbet af de næste 12 måneder fulgt tæt, og håbet er, at den gruppe, der har fået den rigtige vaccine, viser sig at blive mindre infektionssyge.

- Det er fin tanke, at en gammel vaccine, som jeg selv har fået som ganske ung, måske kan bruges til at hjælpe på det problem, vi har lige nu, siger Allan Sørensen.

Deltagerne skal være over 65 år, og må ikke have nedsat immunforsvar. Derfor bliver de deltagende screenet og sorteret fra, hvis de ikke har et normalt fungerende immunforsvar.

Derudover bliver de testet for antistoffer for coronavirus, så man sikrer, at man kan undersøge, om virussen også kan være gavnlig for personer, der får coronavirus.

Håber på reel coronavaccine

Ifølge Allan Sørensen har han ændret holdning til coronavirusen, siden epidemien først brød ud.

- Først tænkte jeg, at det ville være fint, hvis man fik den, da man troede det var en eller anden form for influenza. Så var det overstået. Men så nemt er det jo desværre ikke.

Derfor håber han, at de mange forskere, der verden over arbejder på at udvikle en vaccine, får succes med deres forehavende. Målet med projektet i Odense er ikke at finde en vaccine mod corona, men derimod at finde ud af hvilke gavnlige effekter calmette-vaccinen har.

- Forhåbentlig kommer der på et eller andet tidspunkt en vaccine, der kan hjælpe os allesammen, og så må vi have den, når det er en mulighed, siger han.

Også Paul Strunk er en af de personer, der har valgt at deltage i projektet.

- Jeg får måske et lidt bedre immunforsvar, og så kan det give nogle resultater, der kan fortælle, om det kan hjælpe ældre mennesker med corona, siger han.