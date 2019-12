For 20 år siden kollapsede Lars' drømmehus i orkanen: - Det var et forfærdeligt syn

Fredag den 3. december 1999 er en dato, som for mange er mejslet ind i hukommelsen. Århundredets orkan ramte landet, dræbte syv danskere, kvæstede 800 og ødelagde for flere milliarder kroner.

Og der kunne vi altså ikke se noget hus mere. Der havde det lagt sig ned Lars Johansen, Skamby

Huset forsvandt på et splitsekund

I Skamby på Nordfyn havde tømrer Lars Johansen arbejdet et år på at forvandle et gammelt hus til sit drømmehus. Det skulle blive det flotteste i hele byen.

Lars Johansens hus i Skamby inden orkanen. I et helt år havde han arbejdet på at gøre det til sit drømmehus. Foto: TV 2/FYN /Annelie Justesen

- Det skulle være sådan, at folk stoppede op og sagde: Wauw, fortæller han i et interview med TV 2/Fyn fra 1999.

Mens renoveringen stod på, boede den fynske tømrer i en campingvogn ved siden af huset. Fredag den 3. december havde Lars Johansen været på arbejde som sædvanligt, og på vej hjem havde han hentet sin nye bil - og ville lige læse instruktionsbogen.

Pludselig hørte han et brag.

Jeg må indrømme, at jeg ehh ... Der rendte da nok lige en tåre ned ad kinderne. Det var et forfærdeligt syn. Lars Johansen, Skamby

- Så farer jeg ud af campingvognen for at se, hvad der sker. Der er så røget fem til seks tagplader ned på min nye bil, siger han.

Lars Johansen skyndte sig at flytte sin bil ind til naboen for at beskytte den. Men i dét øjeblik havde orkanen for alvor fat i Nordfyn.

- Da vi stod derinde ved siden af, lød der et kæmpebrag. Vores lommelygter røg jo herover for at se, hvad der var sket. Og der kunne vi altså ikke se noget hus mere. Der havde det lagt sig ned, fortæller Lars Johansen.

Resterne af Lars Johansens hus i Skamby efter orkanen. Foto: TV 2/FYN/Annelie Justesen

- Jeg må indrømme, at jeg ehh ... Der rendte da nok lige en tåre ned ad kinderne. Det var et forfærdeligt syn.

Ikke en krone fra forsikringen

Lars Johansens hus var ikke stormforsikret, og derfor fik han ikke en krone i erstatning. Han skulle også selv betale for oprydningen.

- Det er drømmene, der betyder noget for mig. Pengene altså, ja der må jeg jo bare arbejde nogle ekstra timer en gang imellem, så kommer de jo nok igen.

- Jeg kommer ovenpå igen. Det er helt sikkert, slutter Lars Johansen midt i ruinerne fra sit drømmehus.

Du kan se hele reportagen fra 1999, hvor TV 2/Fyn besøgte Lars Johansen fra Skamby, Kongebroskoven og dyrehaven i Middelfart, havnen i Bogense, en gartneriejer i Otterup, der fik smadret 34.000 kvadratmeter drivhuse og til sidst gårdejer Kirsten Ahlstrøm fra Tårup, der pludselig opdagede en ko i sin indkørsel.

I sporet på decemberorkanen (1999) Indslaget er fra den 20. december 1999.

Fakta om orkan Orkan (vindstyrke 12) er den højeste vindstyrke på Beaufort-skalaen.

Betegnelsen orkan bliver brugt i mange sammenhænge, men helt simpelt er den defineret med en vindhastighed på over 32,6 m/s, svarende til 117 km/t.

I december 1999 ramte den hidtil værste orkan store dele af landet, og enkelte steder blev middelvindhastigheder (gennemsnit over 10 minutter) over 40 m/s (næsten 150 km/t) registreret med vindstød op over 50 m/s (omkring 185 km/t). Kilde: DMI

Helt sort

Orkanen kom bag på mange - også på TV 2/Fyn, som forsøgte at sende en hel normal fredagsudsendelse med studiegæster og emner som utroskab og julefrokoster.

Men midt inde i udsendelsen under et direkte interview gik TV 2/Fyn helt i sort.

Se klippet herunder, hvor studiet går i sort.

Her går TV 2/Fyn helt i sort (1999)

Orkanen ødelagde ifølge flere officielle kilder for over 13 milliarder kroner. Strømmen forsvandt, træerne væltede, tagene blæste af, og broerne lukkede, da orkanen ramte Fyn den 3. december 1999.

Du kan se et sammendrag fra decemberorkanen herunder.

Fyn væltede under decemberorkanen (1999)

Lindøkranen væltede

Decemberorkanen rev det gamle stråtag af Thyge Hansens hus i Sørup på Fyn. Også på Lindø gik det galt, da den 3.500 ton tunge portalkran væltede hen over et containerskib, der lå i dok.

Stråtaget fløj af og Lindøkranen væltede (1999)

Konen forsøgte at holde vinduerne på plads

Karsten Nielsen fra Ørsted på Fyn oplevede, at tingene fløj om ørerne på ham, da decemberorkanen væltede ind over Fyn.

Familien Nielsen kæmpede forgæves for at holde orkanskaderne på et minimum.

- Min kone måtte stå og presse på vinduerne i stuehuset, for at de ikke skulle falde ud, fortæller Karsten Nielsen i et interview fra dagen derpå i 1999.

- Vi var meget bange.

Men familien måtte opgive, og de mistede en lade, flere landbrugsmaskiner, en campingvogn og en bil under decemberorkanen.

Se indslaget med familien Nielsen fra Ørsted herunder.

Sådan så det ud hos Karsten Nielsen efter orkanen (1999)

Politiet rystet over danskerne

Mens orkanen væltede ind over landet, blev alarmcentralen kimet ned af tankeløse danskere, der lige ville høre politiet, om man stadig kunne køre til Tyskland og handle - eller sende ungerne til fodbold.

- Der er noget, der tyder på, at danskerne er blevet meget uselvstændige. De oplever verden hjemme fra deres lænestol, og når så virkeligheden overhaler dem, så tænker man sig ikke om, lød det fra en fynsk politikommissær dagen derpå.

Du kan se indslaget med en opsang fra politiet herunder.