20-årig utryg i Odenses mørke - nu kan der komme mere lys i byen

Efter fire år med træning i selvforsvar er 20-årige Negin Khistandar ikke helt så utryg ved at gå alene om aftenen, som hun har været.

Hun ved, hvad hun skal gøre, hvis hun bliver overfaldet, men er alligevel mere agtpågiven end afslappet, når hun er ude efter mørkets frembrud.

- Jeg er ikke så selvsikker, at jeg fyrer høretelefoner i ørerne og bare har musik på fuld skrue, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil stadig være opmærksom lige meget hvad, selv nu hvor jeg ved, at jeg kan forsvare mig selv og har gået til selvforsvar i fire år.

Lys og overvågning

Efter drabet på en kvinde, der gik alene hjem i London 3. marts, er der verden over kommet fokus på overgreb og seksuelle krænkelser mod kvinder under hashtagget #textmewhenyougethome (skriv til mig, når du kommer hjem, red.).

Det gælder også i Odense, hvor det ifølge rådmand Søren Windell (K) skal være mere trygt at færdes, når mørket falder på.

- Der er rigtig mange, som vi hører, er utrygge i vores by, når de færdes, og det er mørkt. Det skal vi tage alvorligt som politikere, og det skal vi gøre noget ved, siger Søren Windell.

En stor del af problemet, mener han, kan løses ved at sikre mere lys og videoovervågning i bybilledet.

- Du har de her meget store græsarealer, der er bælgravende mørke om aftenen, og så skal man gå igennem her, hvor der er lidt lys, hvor man kun kan se ned på fliserne. Det kan jeg godt forstå, at folk føler sig utrygge over, siger Søren Windell.

Det er steder som i Kongens Have, hvor der er meget mørkt om aftenen, Søren Windell (K) vil se på muligheden for at få opsat mere lys. Foto: Flemming Ellegaard

Kvinder føler sig utrygge

Ifølge en måling, som Megafon netop har foretaget for TV 2 og Politiken, frygter 66 procent af danske kvinder at blive overfaldet, når de er alene ude om aftenen.

Det er den frygt, man vil hjælpe kvinder af med hos Krav Maga Fyn, som lærer unge kvinder som Negin Khistandar selvforsvar.

Jeg synes ikke, det er fair, at det skal være sådan Negin Khistandar, vikar på bosted

- Vi ser også nu her, at flere henvender sig. Der er flere, der gerne vil lære at forsvare sig selv. Både kvinder, og stadigvæk også mænd, siger instruktør og indehaver af Krak Maga Fyn, Bjarke Schmidt.

Med Krav Maga lærer udøverne blandt andet at bruge tekniske, taktiske og mentale greb mod en fysisk stærkere person. På den måde lærer de at komme ud af en problematisk og potentiel farlig situation.

- Når man har prøvet det i praksis, kan det fjerne noget af den der afmagtsfølelse, der kan være i, at man ikke ved, hvad man skal gøre, hvis man bliver overfaldet, siger Bjarke Schmidt.

Negin Khistandar har trænet Krav Maga i fire år, og for hende er det et selvtillidsboost, der gør hende mere tryg, når hun bevæger sig rundt i byen i mørke. Foto: Flemming Ellegaard

Selvtillidsboost

For 20-årige Negin Khistandar er træning i Krav Maga et selvtillidsboost, der gør, at hun ikke er i tvivl om, hvad hun skal gøre, hvis hun bliver overfaldet.

- Førhen var det lidt skuespil, hvis jeg skal være helt ærlig. Der gik jeg rundt og prøvede at være hende den store og stærke, man ikke skulle røre. Men jeg vidste godt, at hvis jeg kom i en situation, hvor nogen ville mig ondt, ville jeg stå totalt magtesløs, fordi jeg ikke ville vide, hvad jeg skulle gøre, siger hun.

Men selv med erfaring fra kampsporten, prøver Negin Khistandar som udgangspunkt stadig at gå alene om aftenen, og hun deler sin lokation og ringer til sin mor, når hun er fremme. Det ansvar og de tanker mener hun ikke bør hvile på skuldrene af unge kvinder.

- Jeg synes ikke, det er fair, at det skal være sådan, siger hun.