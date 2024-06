200.000 borgere får stor ekstraregning

200.000 fynboer kan se frem til en store ekstraregning på fjernvarmen - men lavere end hvad Fjernvarme Fyn selv har anbefalet. I hvert fald hvis det står til Odenses økonomiudvalg.

Fjernvarme Fyn meldte tidligere på måneden ud, at de på grund af omkostningsstigninger anbefalede en prisstigning på 24 procent.



Men fordi det er Odense Kommune der ejer 97 procent af Fjernvarme Fyn, er det byrådet, der skal bestemme forbrugernes pris på fjernvarme.

Onsdag klokken 17.00 mødes byrådet for at blive enige om en pris, men TV 2 Fyn erfarer allerede forud for mødet, at økonomiudvalget er blevet enige om en prisstigning på 21 procent - altså lavere end de 24 procent Fjernvarme Fyn selv anbefalede.

Desuden foreslår Konservative, at der fremover skal fastlægges principper for beregning af varmeprisen, så byrådet til hver en tid kan ønske lavest mulige fjernvarmepris.

- Vi er ikke trygge ved, at Fjernvarme Fyn ikke kan sige noget om prissætningen for 2025. Det er trods alt om seks måneder. Det er helt afgørende for Konservative, at vi har en så lav varmepris som overhovedet muligt, siger byrådsmedlem Tommy Hummelmose.

Det forventes, at byrådet når til enighed om den endelige prisstigning onsdag aften.