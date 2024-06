200.000 borgere ramt: Fjernvarmeprisen stiger med 21 procent

Efter onsdagens byrådsmøde i Odense Kommune er det nu fastlagt at prisen for fjernvarme fra Fjernvarme Fyn vil stige med 21 procent fra 1. oktober 2024.

Det bekræfter byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K) til TV 2 Fyn.

Selvom Fjernvarme Fyns kunder kan se frem til en betydelig prisstigning har byrådet besluttet at pålægge Fjernvarme Fyn nogle principper de skal fremadrettet fastsætte prisen ud fra.

Det handler blandt andet om, at indtægter fra selskabets elproduktion skal komme fjernvarmeforbrugerne til gode i form af lavere priser og at nye omkostninger til procesudstyr skal udnyttes optimalt.

- For Konservative er det afgørende, at vi har så lave varmepriser, som muligt. Derfor er vi også tilfredse med, at Odense Byråd følger vores linje og beder Fjernvarme Fyn om at holde egne udgifter nede, og lade salg af elektricitet komme forbrugerne til gode, skriver Tommy Hummelmose i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

Fjernvarme Fyns samlede omkostninger er steget med 43 procent i perioden 2018-2024, og det er altså det, der - ifølge direktør ved Fjernvarme Fyn, Louise Høst - er grunden til prisstigningerne. Indtægterne fra varme og el-salg er steget med 20 procent i samme periode.