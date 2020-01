2020 bliver svine-godt: - Hvis det går, som man spår, bliver det et fantastisk år

Forventningerne er store i svinestalden i Kullerup mellem Ringe og Ørbæk. For mens grisene lystigt roder rundt i halmen med trynerne kan svinebonden Ole Sørensen se frem til et 2020, som ser ud til at blive et rigtig godt år for de fynske svineproducenter.

- Hvis det går, som man spår, bliver det et fantastisk for branchen, konstaterer Ole Sørensen.

Priserne på svinekød er lige nu stigende. Det er blandt andet på grund af udbredt svinepest i Asien - for eksempel koster en gris i øjeblikket 3.000 kroner i Kina. Og det kan svineproducenterne nu nyde godt af.

Læs også Kan løfte et tog: Ny redningsvogn skal sættes ind ved uheld på letbanen

- Nu får vi måske endelig betaling for, at vi i mange år har haft høje omkostninger, som vi måske mange gange har haft svært ved at tro, at vi fik noget for. Det gør vi så i øjeblikket, siger Ole Sørensen.

Ti år med underskud

De højere priser har stor betydning for en ellers presset branche. Siden finanskrisen har mange svineproducenter nemlig kæmpet med en stigende gæld.

- Som hovedtræk har det siden finanskrisen ikke været særligt godt for dansk svineproduktion, siger Jan Brochstedt Olsen, chefkonsulent hos rådgivningsvirksomheden Centrovice i Vissenbjerg, og tilføjer:

- Der har været enkelte år, hvor det lige har kunnet hænge sammen, men generelt har det de sidste ti år betydet, at der har været underskud.

Men trods forventningens glæde er der forbehold. For afrikansk svinepest truer syd for den danske grænse.

- Lige så meget, at vi kan glæde os over at det går rigtig godt, så kan man ikke lade være med, at høre efter ham som sidder her oppe på skulderen og råber "svinespest" ind i øret på en hele tiden, siger Ole Sørensen med en let nervøsitet i stemmen.

Fakta om Afrikansk svinepest Afrikansk svinepest er en smitsom og dødelig virussygdom hos svin.

Over 80 procent af de svin, der får sygdommen, dør få dage efter, at de er blevet syge.

Der findes ikke nogen behandling eller vaccine mod afrikansk svinepest.

Der har aldrig været konstateret afrikansk svinepest i Danmark. Men sygdommen huserer hos både tam- og vildsvin i andre lande i Europa og i Asien.

Hvis der konstateres afrikansk svinepest på dansk grund, uanset om det er hos et tam- eller et vildsvin, vil den danske eksport af svinekød til lande uden for EU øjeblikkeligt lukke.

Eksporten af dansk svinekød til tredjelande udgør omkring 11 milliarder kroner om året.

Et politisk flertal har besluttet at lade et vildsvinehegn opføre langs den dansk-tyske grænse for at minimere vildsvinebestanden og dermed risikoen for, at vildsvin smittes med svinepest, så sygdommen spredes. Kilder: Fødevarer & Landbrug, Fødevarestyrelsen, Ritzau Se mere

Og det kan få store konsekvenser, hvis svinepesten kommer til Tyskland og bevæger sig videre til Danmark.

- Det vil betyde at en stor del af eksporten af smågrise til Tyskland vil stoppe med det samme, og prisen på smågrise falde.

- Det vil også betyde, at Tyskland ikke kan eksportere ud af Europa, og så vil de europæiske priser, og dermed også priserne i Danmark, falde markant, vurderer Jan Brochstedt.

Indtil videre er humøret dog højt i svinestalden, for lige nu ser det ud til at blive et godt år.

Hvis vi kommer tilbage til januar 2012, hvordan tænker du så året har været?

- Jamen så er jeg en glad mand. Det er der ingen tvivl om ..., hvis det fortsætter på denne her facon, siger Ole Sørensen.

Læs også Kaos i Bazar Fyn: Butiksejere tror ikke at basaren lukker