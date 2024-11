2.074 fynske familier har søgt om julehjælp

Antallet af ansøgninger om julehjælp på Fyn slår igen i år rekord. Det står klart efter at fristen for at søge om julehjælp i dag er udløbet.

2.074 familier på Fyn har således søgt om at få en hjælpende hånd i julen. Sidste år søgte 1.846 fynske familier om hjælp. Det skriver Blå Kors, der står bag ordningen, i en pressemeddelelse.

- Priserne på fødevarer fortsætter med at stige, så pengene rækker ikke langt, når varerne lander i indkøbskurven. Det gør, at mange forældre bekymrer sig om, hvorvidt de kan give deres børn en god jul, udtaler generalsekretæren Morten Skov Mogensen.

Julehjælpen består i år af et gavekort på 700 kroner til dagligvarekæden Lidl.