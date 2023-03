21-årige Jonathan blev kørt ihjel af vanvidsbilist

Jonathans mor lever stadig med sorgen over tabet af sin søn. Han blev slået ihjel af en vanvidsbilist. Hvert år dræber hensynsløs og uopmærksom kørsel over 100 mennesker. Det vil TV 2 Fyn og FDM Sjællandsringen have bragt ned med en ny kampagne om vores opførsel i trafikken.