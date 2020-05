21 smittet på sygehus: Region Syddanmark intensiverer tiltag for at undgå smitte

I Region Syddanmark blev der på et af sygehusene opdaget smittespredning med coronavirus, selvom alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen blev fulgt, og det får nu Region Syddanmark til at intensivere tiltag for at prøve at undgå samme scenarie i fremtiden.

Det var på Region Syddanmarks sygehus i Vejle, at der blev konstateret coronavirus hos to patienter, og selvom retningslinjerne blev overholdt, spredte smitten sig til 21 ansatte på hospitalet.

- Vi er ikke den eneste region, der har oplevet en smittespredning på denne måde. Det er uundgåeligt, at vi og andre regioner vil komme til at opleve udbrud igen, men det handler om at minimere antallet, siger koncerndirektør Kurt Espersen i en pressemeddelelse.

Retningslinjer skal måske laves om

Sygehusdirektøren og koncernledelsen mødtes tirsdag 19. maj i den regionale covid-19-arbejdsgruppe, hvor sagen om udbruddet internt på sygehuset blev diskuteret. Her blev det gjort klart for ledelsen, at alle retningslinjer var blevet overholdt.

Derfor vil Region Syddanmark nu tage de retningslinjer op til diskussion på et møde med Sundhedsstyrelsen, hvor alle regionernes sygehuses erfaringer bliver delt, sådan at der i fællesskab kan vurderes, om der skal laves nye retningslinjer.

- Vi står med en sygdom, som ingen kender fuldt ud endnu. Det giver udfordringer, når vi skal inddæmme den. Selvom vi har fulgt alle retningslinjerne til punkt og prikke, så illustrerer tilfældet fra Vejle bare, at vi ikke fuldstændigt kan forhindre en spredning af smitten. Men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå det, siger Kurt Espersen.

Tre tiltag skal minimere risiko

Efter episoden står det i hvert fald imidlertid klart for Region Syddanmark, at de vil intensivere retningslinjerne, og helt konkret er de kommet med tre nye tiltag, som skal minimere risikoen for, at et udbrud af virussen sker internt på sygehuse i regionen igen.

De tre nye tiltag er:

At visse patientgrupper skal testes oftere. En lang række sygdomme kan medføre feber og dermed dække over en eventuel sent udviklet covid-19. Ved at teste dem oftere kan sygehusene fange eventuelle covid-19-patienter hurtigt og isolere dem fra andre patienter.

At medarbejdernes brug af værnemidler skal tage udgangspunkt i et forsigtighedsprincip. Medarbejdere skal være mere opmærksomme på at bruge værnemidler – også ved patienter uden symptomer på covid-19.

At særligt udsatte patienter kan kontakte deres respektive afdelinger, hvis de ønsker en dialog om, hvorvidt en ikke-vigtig operation og behandling kan og bør udskydes.

De tre initiativer bliver sat i værk på regionens sygehuse så hurtigt som muligt.