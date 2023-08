22-årig fynbo udtaget til VM: - Nervøsiteten er begyndt

Strib kan onsdag sætte endnu en stjerne i landskortet.

Landstræner Thomas Dalsted har nemlig udtaget 22-årig Ellen Klinge til VM i banecykling, hvor hun skal repræsentere Danmark - og Fyn - ved det kommende verdensmesterskab i banecykling i Glasgow.

- Jeg blev utroligt glad og er stolt over at have fået muligheden og være nået hertil, siger Ellen Klinge til TV 2 Fyn.

Selvom den unge banecykler, der er født og opvokset i Strib, har været udtaget til U23 EM tidligere og også kørt med under optakter med landsholdet, så tager hun ikke let på den kommende opgave.

- Nervøsiteten er begyndt at indfinde sig, selvom jeg har haft tid til at forberede mig, lyder det fra Ellen Klinge.

- Vil nyde det hele

Ellen Klinge har vundet flere DM-titler. Blandt andet i parløb, som hun også skal køre ved VM.

- Det er det største løb, jeg har kørt, og vi går efter det bedste mulige resultat.

Der er dog ikke noget pres for medaljer fra landstræneren, der onsdag fortæller, at Ellen Klinge aldrig har været bedre end nu, men at årets VM handler om erfaring og ikke medaljer for Ellen og hendes parløb-makker Amalie Dideriksen.

- Forventningen er, at vi får kørt et godt løb og får det bedste ud af de kræfter, vi har og kommer af banen med en følelse af, at vi gav alt, opsummerer Ellen Klinge.